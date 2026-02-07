Τραγωδία στη Χίο: Διακομίσθηκαν στο Παίδων έξι ανήλικα παιδιά

Με αεροδιακομιδή του ΕΚΑΒ έφτασαν στην Αθήνα το Σάββατο (7/2) έξι ανήλικα παιδιά μεταναστών που τραυματίστηκαν στα ανοιχτά της Χίου. Μεταφέρθηκαν από το Γενικό Νοσοκομείο Χίου προς το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» στην Αθήνα.

Αεροσκάφος αναχώρησε στις 9 το πρωί από το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο Ελευσίνας προς τη Χίο, προκειμένου να παραλάβει τα παιδιά και να τα μεταφέρει στην πρωτεύουσα υπό τον επιχειρησιακό συντονισμό του ΕΚΑΒ. Από τα έξι παιδιά, τα πέντε φέρουν πολλαπλά κατάγματα, ενώ το ένα είναι ασυνόδευτο.

Είκοσι άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Χίου, ενώ πέντε έχουν λάβει εξιτήριο. Από αυτούς, δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο κέντρο υποδοχής της ΒΙΑΛ, ενώ τρεις γυναίκες παραμένουν στο νοσοκομείο, καθώς τα παιδιά τους συνεχίζουν τη νοσηλεία τους. Τέσσερις σοροί δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, ενώ ορισμένες έχουν ήδη μεταφερθεί στο κοιμητήριο του Σχιστού.

