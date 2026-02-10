ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΝΟΤΗΤΑ: Ζητά αναβολή συνεδρίου και νέα εξάμηνη διοίκηση στη ΓΣΕΕ
Ειδήσεις
14:21 - 10 Φεβ 2026

ΕΝΟΤΗΤΑ: Ζητά αναβολή συνεδρίου και νέα εξάμηνη διοίκηση στη ΓΣΕΕ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την αναβολή του συνεδρίου της ΓΣΕΕ, την αποχή από τις διαδικασίες όλων των εκπροσώπων παρατάξεων και μελών που είχαν ενεργό συμμετοχή σε δομές της ΓΣΕΕ οι οποίες τελούν υπό διαχειριστικό έλεγχο, καθώς και τον διορισμό νέας διοίκησης με εξάμηνη θητεία, θέτει στο επίκεντρο της παρέμβασής της η παράταξη «ΕΝΟΤΗΤΑ – Δύναμη Ευθύνης και Προοπτικής», στον απόηχο των τελευταίων εξελίξεων που, όπως υποστηρίζει, έχουν οδηγήσει τη Συνομοσπονδία σε σοβαρή θεσμική κρίση.

Σύμφωνα με την ΕΝΟΤΗΤΑ, υπό τις παρούσες συνθήκες δεν είναι εφικτή η διεξαγωγή συνεδρίου εντός των επόμενων δύο μηνών. Όπως σημειώνει, οι εξελίξεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, σε συνδυασμό με ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη σε δομές της ΓΣΕΕ, δημιουργούν ένα περιβάλλον που δεν επιτρέπει –κατά την εκτίμησή της– την ομαλή και αξιόπιστη διεξαγωγή κορυφαίων συνδικαλιστικών διαδικασιών.

Η παράταξη υποστηρίζει ότι εδώ και χρόνια έχει επισημάνει δημόσια την απομάκρυνση της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης από τους εργαζόμενους που καλείται να εκπροσωπεί, αποδίδοντας ευθύνες σε όσους συμμετείχαν διαχρονικά σε θέσεις διοίκησης και ευθύνης, τόσο στο προεδρείο όσο και σε επιμέρους δομές της ΓΣΕΕ. Όπως αναφέρει, πρόκειται για μια πορεία που, κατά την άποψή της, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με αποσπασματικές κινήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΝΟΤΗΤΑ προτείνει, πέραν της αναβολής του συνεδρίου, την αποχή και όλων όσοι υπέγραφαν οικονομικές συμφωνίες και αναθέσεις, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η αποκατάσταση της θεσμικής αξιοπιστίας της επόμενης ημέρας.

Κεντρικό στοιχείο της πρότασης αποτελεί ο διορισμός νέας, προσωρινής διοίκησης διάρκειας έξι μηνών, με πρωτοβουλία παρατάξεων και προσώπων που, σύμφωνα με την ΕΝΟΤΗΤΑ, δεν εμπλέκονται στις υποθέσεις που διερευνώνται. Η προσωρινή αυτή διοίκηση, κατά την πρόταση της παράταξης, θα έχει ως αποστολή την ανασυγκρότηση της ΓΣΕΕ, την ενίσχυση της διαφάνειας, τον έλεγχο των διαδικασιών και την επικαιροποίηση του μητρώου, με σαφείς κανόνες συμμετοχής.

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ξεκαθαρίζει, τέλος, ότι δεν προτίθεται να διεκδικήσει θέση ή αξίωμα στην ενδεχόμενη προσωρινή διοίκηση, υπογραμμίζοντας ότι η στάση της αυτή αποτελεί διαχρονική επιλογή. Παράλληλα, σημειώνει ότι σε περίπτωση που η πρότασή της δεν γίνει αποδεκτή, την ευθύνη για τις περαιτέρω εξελίξεις θα φέρουν –κατά την εκτίμησή της– όσοι επιλέξουν τη συνέχιση της υφιστάμενης κατάστασης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σταθερότητα στο πετρέλαιο με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις συνομιλίες Ουάσινγκτον - Τεχεράνης
Εμπορεύματα

Σταθερότητα στο πετρέλαιο με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις συνομιλίες Ουάσινγκτον - Τεχεράνης

ΕΛΤΑ: Προχωρά η αναδιάρθρωση - Κλείνουν 11 καταστήματα – Πώς θα εξυπηρετούνται οι πολίτες
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΛΤΑ: Προχωρά η αναδιάρθρωση - Κλείνουν 11 καταστήματα – Πώς θα εξυπηρετούνται οι πολίτες

Μητσοτάκης: Προτεραιότητά μας η ενίσχυση των θεσμών και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών
Πολιτική

Μητσοτάκης: Προτεραιότητά μας η ενίσχυση των θεσμών και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ENOTHTA: Συγκυβέρνηση στη ΓΣΕΕ με επανεκλογή του κυβερνητικού προέδρου Γιάννη Παναγόπουλου
Ειδήσεις

ENOTHTA: Συγκυβέρνηση στη ΓΣΕΕ με επανεκλογή του κυβερνητικού προέδρου Γιάννη Παναγόπουλου

Παππάς: «Ώρα για τηλεφώνημα Φάμελλου – Τσίπρα» και μέτωπο ενότητας στον προοδευτικό χώρο
Πολιτική

Παππάς: «Ώρα για τηλεφώνημα Φάμελλου – Τσίπρα» και μέτωπο ενότητας στον προοδευτικό χώρο

ΓΣΕΕ σε Κεραμέως: Πλήρης μισθολογική διαφάνεια για ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών
Εργασιακά

ΓΣΕΕ σε Κεραμέως: Πλήρης μισθολογική διαφάνεια για ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών

ΓΣΕΕ: Επανεξελέγη πρόεδρος ο Παναγόπουλος - Η σύνθεση του νέου ΔΣ
Ειδήσεις

ΓΣΕΕ: Επανεξελέγη πρόεδρος ο Παναγόπουλος - Η σύνθεση του νέου ΔΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
18/05/2026 - 17:10

ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» για επιστροφή των Patriot και φρεγάτες Bergamini

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 17:09

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:01

Οι αγορές ανησυχούν για πληθωρισμό και πόλεμο – Η Ευρώπη μένει πίσω στην ΤΝ

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 16:48

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ραγδαία εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:46

ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Euroleague

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:38

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό 

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:35

ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:30

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών

Ναυτιλία
18/05/2026 - 16:18

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:12

Μαλδίβες: Εντοπίστηκαν οι σοροί τεσσάρων Ιταλών δυτών σε υποθαλάσσια σπηλιά

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 16:07

Interwood: Ενίσχυση παρουσίας σε έργα εθνικής κλίμακας – Σύμβαση €3,38 εκατ. στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:04

Ισπανία: Ήττα-μήνυμα για τον Σάντσες στις κάλπες της Ανδαλουσίας

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 15:57

Τράπεζα Κύπρου: Στις 25 Μαϊου η αποκοπή για το μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:49

Βενιζέλος: Το θέμα δεν είναι ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο, αλλά σε ποιον θα τηλεφωνήσει ο Μητσοτάκης

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 15:45

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Pfizer για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα 

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 15:42

ICAP CRIF: Στο 25% η διείσδυση των private label προϊόντων την περίοδο 2024-2025

Ειδήσεις
18/05/2026 - 15:34

Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρός εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ από έκρηξη σε υποσταθμό

Ομόλογα
18/05/2026 - 15:26

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 15:15

Επίσκεψη αντιπροσωπείας από τη Γεωργία στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:09

Τι θα γίνει με την κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ αν αυτός διαλυθεί;

Πολιτική
18/05/2026 - 15:02

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 15:00

ΟΑΣΑ: Αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης το πρώτο τετράμηνο του 2026

Magazino
18/05/2026 - 15:00

Μπαίνοντας στα ρούχα (και στο μυαλό) της Τίλντα Σουίντον

Πολιτική
18/05/2026 - 14:54

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
18/05/2026 - 14:51

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:46

ΕΣΑμεΑ: Ζητά την άμεση επίλυση των προβλημάτων με την κάρτα αναπηρίας στα ΜΜΜ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
18/05/2026 - 14:39

Porsche Cayenne Regional Road Show 2026: Στην επίσημη πρεμιέρα της νέας Cayenne Electric στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:38

Η Commerzbank απορρίπτει την πρόταση εξαγοράς της UniCredit: «Υποτιμά την πραγματική αξία της τράπεζας»

Πολιτική
18/05/2026 - 14:32

Θεοδωρικάκος: Σε ταραγμένες εποχές η Ελλάδα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση ΝΔ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:28

G7: Ο Τραμπ κλονίζει θεμελιώδεις αρχές συνεργασίας ενώ η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε ανισορροπίες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ