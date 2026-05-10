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Παππάς: «Ώρα για τηλεφώνημα Φάμελλου – Τσίπρα» και μέτωπο ενότητας στον προοδευτικό χώρο
Πολιτική
19:05 - 10 Μάι 2026

Παππάς: «Ώρα για τηλεφώνημα Φάμελλου – Τσίπρα» και μέτωπο ενότητας στον προοδευτικό χώρο

Reporter.gr Newsroom
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Σε ανοιχτό κάλεσμα για πολιτική και οργανωτική επανεκκίνηση του προοδευτικού χώρου προχώρησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παππάς, ζητώντας δημόσια επικοινωνία και συνάντηση ανάμεσα στον Σωκράτη Φάμελλο και τον Αλέξη Τσίπρα, με στόχο τη συγκρότηση ενός ευρύτερου μετώπου συνεργασίας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μιλώντας στη Real News, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι οι πολιτικές συνθήκες επιβάλλουν πρωτοβουλίες ενότητας στον χώρο της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς, τονίζοντας ότι «ήρθε η ώρα για ένα τηλεφώνημα ενότητας» μεταξύ Φάμελλου και Τσίπρα, αλλά και για κοινή συζήτηση με προσωπικότητες όπως ο Νίκος Κοτζιάς, η Λούκα Κατσέλη και ο Πέτρος Κόκκαλης.

Ο Νίκος Παππάς υπογράμμισε ότι η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων δεν αποτελεί απλώς κομματική επιλογή, αλλά «κοινωνική απαίτηση», εκτιμώντας πως μόνο μέσα από συνεννόηση μπορεί να υπάρξει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στη ΝΔ. Όπως σημείωσε, «ο κόσμος που πιέζεται οικονομικά δεν ζητά από τα κόμματα να μετρούν αποστάσεις, αλλά να βρουν κοινό τόπο».

Παράλληλα, επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για τον ρόλο του Αλέξη Τσίπρα στις μελλοντικές εξελίξεις του χώρου, σημειώνοντας ότι η πρόσφατη δημόσια παρέμβασή του δημιούργησε «νέα πολιτική συνθήκη». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε ειδικά στις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού περί «διάλυσης ή αυτοδιάλυσης» κομμάτων της Αριστεράς, τονίζοντας ότι πλέον οι προοδευτικές δυνάμεις καλούνται να αποφασίσουν αν θα κινηθούν αυτόνομα ή θα αναζητήσουν κοινή στρατηγική.

Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσει άμεσα σε συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ώστε να επιταχυνθούν οι πρωτοβουλίες διαλόγου και πολιτικών συνεργασιών.

Ο Νίκος Παππάς απέρριψε παράλληλα τα σενάρια που εμφανίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτικό φορέα υπό αμφισβήτηση ή προσωρινό εκλογικό μηχανισμό, επιμένοντας ότι το κόμμα αποτελεί «ιστορικό και πολιτικό κεφάλαιο της προοδευτικής παράταξης» και τον πολιτικό φορέα που –όπως είπε– οδήγησε τη χώρα στην έξοδο από τα μνημόνια μετά το 2015.

Αναφερόμενος στις διεργασίες για πιθανό νέο πολιτικό σχηματισμό υπό τον Αλέξη Τσίπρα, άφησε σαφείς αιχμές για στελέχη που εξετάζουν μετακινήσεις, σημειώνοντας ότι «φαινόμενα πλειστηριασμού και μεταφοράς εδρών δεν τιμούν κανέναν».

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε και απέναντι στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, κατηγορώντας τη Χαριλάου Τρικούπη ότι επιλέγει στρατηγική πολιτικής αυτάρκειας που –όπως είπε– δεν μπορεί να οδηγήσει σε ήττα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Κατά τον ίδιο, η λογική «όστις θέλει οπίσω μου ελθείν» δεν δημιουργεί όρους προοδευτικής διακυβέρνησης.

Σε ό,τι αφορά την πολιτική συγκυρία, ο κ. Παππάς εκτίμησε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε φάση πολιτικής φθοράς, επικαλούμενος τις υποθέσεις ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπών και Τεμπών, αλλά και την πίεση που προκαλεί η ακρίβεια στα νοικοκυριά. Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, υποστηρίζοντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται σε αποδρομή».

Παράλληλα, επανέφερε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για κατάθεση πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης, καλώντας το ΠΑΣΟΚ να αναθεωρήσει τη στάση του και να στηρίξει μια κοινοβουλευτική πρωτοβουλία που θα φέρει την κυβέρνηση σε θέση απολογίας ενώπιον της Βουλής και της κοινωνίας.

Στο οικονομικό πεδίο, ο Νίκος Παππάς προειδοποίησε ότι οι συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στην ελληνική οικονομία, εκτιμώντας ότι οι πιέσεις σε ενέργεια, ακρίβεια και τουρισμό θα ενταθούν το επόμενο διάστημα.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ακολουθεί πολιτική «βλέποντας και κάνοντας», ενώ υποστήριξε ότι υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, επικαλούμενος το υπερπλεόνασμα και τα αυξημένα φορολογικά έσοδα.

Μεταξύ των προτάσεων που παρουσίασε περιλαμβάνονται η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, η μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, καθώς και η φορολόγηση υπερκερδών τραπεζών και ενεργειακών ομίλων.

Κλείνοντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η πολιτική αλλαγή μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από «έναν πειστικό, ενωτικό και προγραμματικά επεξεργασμένο προοδευτικό πόλο», επαναφέροντας ουσιαστικά στο επίκεντρο τη συζήτηση για ανασύνθεση του ευρύτερου προοδευτικού χώρου.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/05/2026 - 18:29
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