Διεθνής Διαφάνεια: Στη μέση της κατάταξης η Ελλάδα - Χαμηλά αντανακλαστικά κατά της διαφθοράς
Ειδήσεις
16:35 - 10 Φεβ 2026

Διεθνής Διαφάνεια: Στη μέση της κατάταξης η Ελλάδα - Χαμηλά αντανακλαστικά κατά της διαφθοράς

Reporter.gr Newsroom
Ελάχιστα βελτιωμένη εικόνα στην αντιμετώπιση της διαφθοράς παρουσιάζει η Ελλάδα, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για το 2025 της Διεθνούς Διαφάνειας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς δείκτες καταγράφουν γενικευμένη υποχώρηση. Παρόλα αυτά, η θέση της είναι χαμηλά, στην 56η θέση, μαζί με χώρες όπως η Γεωργία, το Μπαχρέιν και η Ιορδανία.

Η χώρα κατατάσσεται στην 56η θέση μεταξύ 182 κρατών που αξιολογήθηκαν, ανεβαίνοντας τρεις θέσεις σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ η βαθμολογία της ενισχύθηκε κατά μόλις μία μονάδα, φθάνοντας τους 50 βαθμούς σε κλίμακα 0–100.

Η Ελλαδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των κρατών της ΕΕ, αφού έχει καλύτερη βαθμολογία μόνο από Βουλγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Κροατία και Μάλτα.

Το 2018, εν μέσω των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, η Ελλάδα βρισκόταν στην 67η θέση με 45 βαθμούς. Σε διάστημα επτά ετών έχει βελτιώσει τη θέση της κατά 11 θέσεις. Υπενθυμίζεται ότι το 2010, στην αρχή της μνημονιακής περιόδου, η χώρα κατατασσόταν 85η παγκοσμίως, με βαθμολογία 35 στα 100.

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι από το 2012 έως το 2025 συνολικά 50 χώρες παρουσίασαν σημαντική επιδείνωση στους δείκτες διαφθοράς. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η Τουρκία, η οποία από 49 βαθμούς πριν από 14 χρόνια έπεσε στους 31 το 2025, καταλαμβάνοντας την 124η θέση, μαζί με χώρες όπως ο Νίγηρας, το Ουζμπεκιστάν και η Μογγολία.

Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης παραμένει για όγδοη συνεχή χρονιά η Δανία με 89 βαθμούς, ακολουθούμενη από τη Φινλανδία (88) και τη Σιγκαπούρη (84). Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται χώρες που δοκιμάζονται από παρατεταμένη αστάθεια και συγκρούσεις, όπως το Νότιο Σουδάν και η Σομαλία (από 9 βαθμούς) και η Βενεζουέλα (10).

Κράτος δικαίου

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία του κράτους δικαίου, τομέα στον οποίο η Ελλάδα καταγράφει ουσιαστική πρόοδο, όπως αποτυπώνεται και στις ετήσιες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κυβερνητικά στελέχη αναγνωρίζουν ότι παραμένουν προκλήσεις, ωστόσο επισημαίνουν μια σειρά παρεμβάσεων: τον νέο δικαστικό χάρτη που έχει μειώσει στο μισό τον χρόνο έκδοσης πρωτοβάθμιων αποφάσεων, το κτηριακό πρόγραμμα ύψους 550 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση δικαστικών μεγάρων και την εκτεταμένη ψηφιοποίηση διαδικασιών.

Παράλληλα, αναφέρεται πρόοδος στη νομοθετική λειτουργία, με όλα τα νομοσχέδια να τίθενται σε δημόσια διαβούλευση το 2024 και την κατάργηση ταχύρρυθμων διαδικασιών που ευνοούσαν φαινόμενα κακονομίας.

Ως αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών, την τελευταία τετραετία η Ελλάδα έχει περιορίσει τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε τέσσερις από επτά και συγκαταλέγεται στα μόλις 12 κράτη-μέλη που κατέγραψαν πρόοδο σε όλες τις συστάσεις της πιο πρόσφατης έκθεσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/02/2026 - 18:55
