Κιβωτός του Κόσμου: Εισαγγελική πρόταση για ενοχή του πατέρα Αντώνιου

Πρόταση ενοχής για τον πατέρα Αντώνιο και τέσσερις ακόμη κατηγορούμενους διατύπωσε η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών, στο πλαίσιο της δίκης που αφορά πλημμεληματικές πράξεις συνδεόμενες με καταγγελίες για κακοποιητικές συμπεριφορές στην οργάνωση Κιβωτός του Κόσμου, κυρίως σε δομές της Αθήνας και του Βόλου.

Πιο συγκεκριμένα, η εισαγγελική λειτουργός εισηγήθηκε την ενοχή πέντε εκ των κατηγορουμένων για συγκεκριμένες πράξεις, προτείνοντας παράλληλα την απαλλαγή τους για άλλες κατηγορίες, ενώ για δύο πρόσωπα ζήτησε την πλήρη αθώωσή τους.

Η εισαγγελέας Παναγιώτα Συμιγιάννη, αναφερόμενη στον πατέρα Αντώνιο, τον χαρακτήρισε «πρόσωπο αναφοράς» της οργάνωσης, επισημαίνοντας ότι «τίποτα δεν γινόταν χωρίς τη γνώση του». Όπως ανέφερε, επρόκειτο για το de facto κεντρικό πρόσωπο και ηγέτη της Κιβωτού, με καθοριστικό ρόλο σε σημαντικά ζητήματα που αφορούσαν τους ανήλικους φιλοξενούμενους.

Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, εργαζόμενους της οργάνωσης, πρότεινε την ενοχή τεσσάρων για υπόθεση παρατεταμένης απομόνωσης ανηλίκου στη δομή του Άνω Βόλου, σημειώνοντας ότι το περιστατικό τελούσε σε γνώση του πατέρα Αντώνιου. «Δεν είναι καθόλου πειστικός ο ισχυρισμός ότι δεν είχε λάβει γνώση», ανέφερε χαρακτηριστικά. Για την ίδια υπόθεση, και συγκεκριμένα για τον φερόμενο ξυλοδαρμό του ανηλίκου Κ.Κ., ζήτησε την καταδίκη των κατηγορουμένων κατά συναυτουργία, ενώ για έναν εξ αυτών εισηγήθηκε επιπλέον την ενοχή για απειλή.

Αναφορικά με τις καταγγελίες που σχετίζονται με τις δομές του Βόλου, η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή του πατέρα Αντώνιου για ηθική αυτουργία, υποστηρίζοντας ότι γνώριζε την επικίνδυνη συμπεριφορά που, κατά το κατηγορητήριο, είχαν επιδείξει οι συγκατηγορούμενοί του. Όπως τόνισε, ο ισχυρισμός περί αυτοτραυματισμού του ανηλίκου δεν αποδείχθηκε, ενώ, σύμφωνα με την εκτίμησή της, στοιχειοθετείται ο ρόλος του πρώτου κατηγορουμένου ως ηθικού αυτουργού στις πράξεις των στενών συνεργατών του.

Σε άλλη καταγγελία που αφορά βαριά σωματική βλάβη εις βάρος φιλοξενούμενων, οι οποίοι είχαν μεταφερθεί από την Καλαμάτα στον Κολωνό, η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή τόσο του πατέρα Αντώνιου όσο και συγκατηγορουμένου του, εκτιμώντας ότι αποδείχθηκε η άσκηση βίας. Παράλληλα, εισηγήθηκε την ενοχή του και για υπόθεση φιλοξενούμενου σε δομές του Βόλου, του Διμηνίου και της Αθήνας, ο οποίος, ενώ ήταν τραυματισμένος, φέρεται να υποχρεωνόταν να εργάζεται. Επιπλέον, πρότεινε την καταδίκη του για καταναγκαστικές πράξεις που, κατά το κατηγορητήριο, επιβλήθηκαν σε φιλοξενούμενους στη δομή του Βόλου.

Τέλος, η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε την απαλλαγή του πατέρα Αντώνιου και των συγκατηγορουμένων του για περιστατικά που αφορούν καταγγελίες κακοποίησης σε δομή της Χίου.