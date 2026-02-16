Αμετάβλητες οι τιμές του πετρελαίου με τα βλέμματα στραμμένα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες τη Δευτέρα (16/2), καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις επιπτώσεις στην αγορά από τις επικείμενες συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης, σε ένα περιβάλλον όπου αναμένονται αυξήσεις στην προσφορά από τον OPEC+.

Πιο συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent κινούνται σε θετικό έδαφος ενισχύομενα ελαφρώς κατά 0,06%, στα 67,79 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) κινείται επίσης σε θετικό έδαφος στα 62,76 δολάρια ανά βαρέλι.

Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές αναμένεται περιορισμένη σήμερα, καθώς οι αγορές σε Κίνα, Νότια Κορέα και Ταϊβάν παραμένουν κλειστές λόγω των εορτασμών για το Σεληνιακό Νέο Έτος, ενώ και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι αργία λόγω της Presidents’ Day.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα, και οι δύο βασικοί δείκτες κατέγραψαν εβδομαδιαίες απώλειες, με το Brent να κλείνει περίπου 0,5% χαμηλότερα και το WTI να υποχωρεί κατά 1%, μετά από δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη μέσα στον επόμενο μήνα.

Οι δύο χώρες αναμένεται να πραγματοποιήσουν δεύτερο γύρο συνομιλιών στη Γενέυη την Τρίτηδεύτερο γύρο συνομιλιών στη Γενέυη την Τρίτη, με αντικείμενο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την αποτροπή μιας νέας στρατιωτικής αντιπαράθεσης.

Το Ιράν επιδιώκει από τη μεριά του μια πυρηνική συμφωνία με τις ΗΠΑ που θα αποφέρει οικονομικά οφέλη και για τις δύο πλευρές, με επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας και της εξόρυξης, καθώς και αγορές αεροσκαφών, να βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων, σύμφωνα με δηλώσεις Ιρανού διπλωμάτη την Κυριακή.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποστείλει δεύτερο αεροπλανοφόρο στην περιοχή και προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης στρατιωτικής εκστρατείας εάν οι συνομιλίες δεν αποδώσουν, ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters. Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν ότι, σε περίπτωση επιθέσεων σε ιρανικό έδαφος, θα μπορούσαν να ανταποδώσουν πλήττοντας οποιαδήποτε αμερικανική στρατιωτική βάση.

«Η αύξηση της έντασης με το Ιράν θα μπορούσε να ωθήσει το Brent στα 80 δολάρια το βαρέλι. Αντίθετα, η αποκλιμάκωση θα μπορούσε να το επαναφέρει στα 60 δολάρια», ανέφεραν αναλυτές της SEB σε σημείωμά τους.

Καθώς οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στηρίζουν ανοδικά τις τιμές του πετρελαίου, ο OPEC+ — δηλαδή ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών και οι σύμμαχοί του — λειτουργεί περιοριστικά σε αυτή την ανοδική τάση, καθώς προσανατολίζεται σε απόφαση επανέναρξης των αυξήσεων παραγωγής από τον Απρίλιο, στη συνεδρίαση της 1ης Μαρτίου, έπειτα από τρίμηνη παύση, σύμφωνα με το Reuters.

Νέα μεγάλη πτώση για το φυσικό αέριο - Συνεχίζεται η διόρθωση στα μέταλλα

Στο μεταξύ νέα μεγάλη πτώση καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να εμφανίζονται αποδυναμωμένα αυτή την ώρα κατά 4,492% στα 31.040 δολάρια η μεγαβατώρα.

Την ίδια στιγμή, στα μέταλλα, ο χρυσός υποχωρεί κατά 0,45% στα 5.023,29 δολάρια η ουγγιά, ενώ το ασήμι καταγράφει πτώση 1,34% με την τιμή της ουγγιάς να κυμαίνεται στα 76,920 δολάρια. Στο ίδιο πλαίσιο, απώλειες σημειώνει και ο χαλκός κατά 0,37% στα 5,7982 δολάρια η ουγγιά.

Όσον αφορά τις ισοτιμίες των νομισμάτων, το δολάριο εμφανίζεται ελαφρώς ενισχυμένο κατά 0,04% έναντι του ευρώ στα 1,1863 δολάρια ανά ευρώ, όπως επίσης και έναντι της βρετανικής λίρας με άνοδο κατά 0,02% στα 1,3645 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα παραμένει αμετάβλητη έναντι του ευρώ στη 0.8694 δολάρια η ουγγιά.