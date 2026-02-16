ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γκιλφόιλ: Η Ελλάδα στην πρωτοπορία των ενεργειακών σχεδιασμών - Παπασταύρου: Διπλασιάζουμε τη γεωγραφική έκταση των ερευνών
Πολιτική
13:47 - 16 Φεβ 2026

Γκιλφόιλ: Η Ελλάδα στην πρωτοπορία των ενεργειακών σχεδιασμών - Παπασταύρου: Διπλασιάζουμε τη γεωγραφική έκταση των ερευνών

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι υπογραφές της συμφωνίας Chevron - Helleniq Energy αποτελούν στρατηγικό ορόσημο, τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου παρουσιάζοντας αναλυτικά όσα προβλέπονται σε ειδική εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης τη Δευτέρα (16/2).

«Με τις υπογραφές αυτές διπλασιάζουμε τη γεωγραφική έκταση που περιλαμβάνει το πρόγραμμα ερευνών μας. Ενισχύουμε καθοριστικά το εθνικό μας πρόγραμμα» τόνισε υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα είναι υπέρ μιας ρεαλιστικής προσέγγισης σε σχέση με την ενεργειακή μετάβαση».

Από την πλευρά του ο Αρ. Στεφάτος, επικεφαλής της HEREMA, τόνισε ότι οι επενδύσεις για εξερεύνηση υδρογονανθράκων στη χώρα υπολογίζονται σε 1 δισ. ευρώ. Όπως είπε είναι κρίσιμη «η περίοδος 2032-2035 για να μπορέσουμε να έχουμε παραγωγή εγχώριων υδρογονανθράκων. Καλώς εχόντων των πραγμάτων θα είμαστε απασχολημένοι ξεκινώντας με σεισμογραφικές έρευνες που ξεκινούν στο τέλος του έτους και με γεωτρήσεις στις αρχές του επόμενου έτους» επισήμανε.

«Καταφέραμε να συντμίσουμε κατά 1 χρόνο τα ερευνητικά προγράμματα. Συμφωνήσαμε ότι δεν χρειάζονται, όπως στο παρελθόν, 8 χρόνια» , επεσήμανε και συμπλήρωσε ότι «αναπτύσσει έσοδα για το ελληνικό δημόσιο»

Όπως είπε «εξασφαλίζουμε 3,5 εκατ. σε μόνους υπογραφής, παίρνουμε δικαιώματα παραχώρησης για τα τ. χλμ. που έχουμε δώσει προς έρευνας, το ποσό μπορεί να φτάσει και τα 35 εκατ. σε βάθος χρόνου ζωής, παράλληλα η ΕΔΕΥΕΠ παίρνει έως και 25 εκατομμύρια σε training fees. Επίσης, υπάρχουν μπόνους, το μπόνους παραγωγής κ.ά. που μπορεί να φτάσουν στα 49 εκατ. ευρώ.

Με τα μοντέλα που τρέχουμε εκτιμούμε ότι έχουμε γύρω στο 40% επιστροφή στο ελληνικό κράτος. Τα ερευνητικά προγράμματα προβλέπουν τραπεζικές εγγυήσεις. Για τις 4 περιοχές για την πρώτη φάση είναι 17,5 εκατ., στη δεύτερη 24 εκατ. και στην τρίτη φάση 100 εκατ.» τόνισε.

IMG 0317 9af39

Γκιλφόιλ: Η Ελλάδα στην πρωτοπορία των ενεργειακών σχεδιασμών

Από την πλευρά της η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, τόνισε ότι η συμφωνία είναι σημαντική όχι μόνο οικονομικά αλλά και στρατηγικά καθώς βάζει την Ελλάδα στην πρωτοπορία των ενεργειακών σχεδιασμών.

IMG 0312 043f9

«Σήμερα κλείνει ένας πρώτος κύκλος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια σημαντική στιγμή που προετοιμάζει την επόμενη φάση, επεσήμανε. Οι συζητήσεις αυτές ξεκίνησαν πριν από 15-20 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται μια σταθερότητα στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τους εν δυνάμει φυσικούς πόρους της χώρας και υπομονή και επιμονή που πρέπει να έχει μια εταιρεία για να μπει στη διαδικασία αυτή. Η Helleniq Energy το έχει» τόνισε από τη μεριά του ο κ. Ανδρέας Σιάμισιης, CEO της Helleniq Energy.

Τέλος ο αντιπρόεδρος της Chevron, Gavin Lewis υπογράμμισε τη σημασία της συμφωνίας και την αγαστή σχέση που έχει οικοδομηθεί μεταξύ των μερών.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/02/2026 - 14:33
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαρινάκης: Καμία παρέμβαση των ΗΠΑ στα ελληνοτουρκικά – Ψευδή τα δημοσιεύματα
Πολιτική

Μαρινάκης: Καμία παρέμβαση των ΗΠΑ στα ελληνοτουρκικά – Ψευδή τα δημοσιεύματα

Αμετάβλητες οι τιμές του πετρελαίου με τα βλέμματα στραμμένα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν
Εμπορεύματα

Αμετάβλητες οι τιμές του πετρελαίου με τα βλέμματα στραμμένα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΥΠΕΝ: Σε κρίσιμη συγκυρία, η ανάρτηση Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΥΠΕΝ: Σε κρίσιμη συγκυρία, η ανάρτηση Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Κουκουλόπουλος για λιγνιτικές μονάδες: «Η ΔΕΗ επιβάλλει μη αναστρέψιμα τετελεσμένα»
Πολιτική

Κουκουλόπουλος για λιγνιτικές μονάδες: «Η ΔΕΗ επιβάλλει μη αναστρέψιμα τετελεσμένα»

Συνάντηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον Οικουμενικό Πατριάρχη
Πολιτική

Συνάντηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Τι «δώρα» θα φέρει ο Τραμπ όταν μας επισκεφθεί;
Ανεμοδείκτης

Τι «δώρα» θα φέρει ο Τραμπ όταν μας επισκεφθεί;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμά

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ