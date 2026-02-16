Γκιλφόιλ: Η Ελλάδα στην πρωτοπορία των ενεργειακών σχεδιασμών - Παπασταύρου: Διπλασιάζουμε τη γεωγραφική έκταση των ερευνών

Οι υπογραφές της συμφωνίας Chevron - Helleniq Energy αποτελούν στρατηγικό ορόσημο, τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου παρουσιάζοντας αναλυτικά όσα προβλέπονται σε ειδική εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης τη Δευτέρα (16/2).

«Με τις υπογραφές αυτές διπλασιάζουμε τη γεωγραφική έκταση που περιλαμβάνει το πρόγραμμα ερευνών μας. Ενισχύουμε καθοριστικά το εθνικό μας πρόγραμμα» τόνισε υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα είναι υπέρ μιας ρεαλιστικής προσέγγισης σε σχέση με την ενεργειακή μετάβαση».

Από την πλευρά του ο Αρ. Στεφάτος, επικεφαλής της HEREMA, τόνισε ότι οι επενδύσεις για εξερεύνηση υδρογονανθράκων στη χώρα υπολογίζονται σε 1 δισ. ευρώ. Όπως είπε είναι κρίσιμη «η περίοδος 2032-2035 για να μπορέσουμε να έχουμε παραγωγή εγχώριων υδρογονανθράκων. Καλώς εχόντων των πραγμάτων θα είμαστε απασχολημένοι ξεκινώντας με σεισμογραφικές έρευνες που ξεκινούν στο τέλος του έτους και με γεωτρήσεις στις αρχές του επόμενου έτους» επισήμανε.

«Καταφέραμε να συντμίσουμε κατά 1 χρόνο τα ερευνητικά προγράμματα. Συμφωνήσαμε ότι δεν χρειάζονται, όπως στο παρελθόν, 8 χρόνια» , επεσήμανε και συμπλήρωσε ότι «αναπτύσσει έσοδα για το ελληνικό δημόσιο»

Όπως είπε «εξασφαλίζουμε 3,5 εκατ. σε μόνους υπογραφής, παίρνουμε δικαιώματα παραχώρησης για τα τ. χλμ. που έχουμε δώσει προς έρευνας, το ποσό μπορεί να φτάσει και τα 35 εκατ. σε βάθος χρόνου ζωής, παράλληλα η ΕΔΕΥΕΠ παίρνει έως και 25 εκατομμύρια σε training fees. Επίσης, υπάρχουν μπόνους, το μπόνους παραγωγής κ.ά. που μπορεί να φτάσουν στα 49 εκατ. ευρώ.

Με τα μοντέλα που τρέχουμε εκτιμούμε ότι έχουμε γύρω στο 40% επιστροφή στο ελληνικό κράτος. Τα ερευνητικά προγράμματα προβλέπουν τραπεζικές εγγυήσεις. Για τις 4 περιοχές για την πρώτη φάση είναι 17,5 εκατ., στη δεύτερη 24 εκατ. και στην τρίτη φάση 100 εκατ.» τόνισε.

Γκιλφόιλ: Η Ελλάδα στην πρωτοπορία των ενεργειακών σχεδιασμών

Από την πλευρά της η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, τόνισε ότι η συμφωνία είναι σημαντική όχι μόνο οικονομικά αλλά και στρατηγικά καθώς βάζει την Ελλάδα στην πρωτοπορία των ενεργειακών σχεδιασμών.

«Σήμερα κλείνει ένας πρώτος κύκλος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια σημαντική στιγμή που προετοιμάζει την επόμενη φάση, επεσήμανε. Οι συζητήσεις αυτές ξεκίνησαν πριν από 15-20 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται μια σταθερότητα στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τους εν δυνάμει φυσικούς πόρους της χώρας και υπομονή και επιμονή που πρέπει να έχει μια εταιρεία για να μπει στη διαδικασία αυτή. Η Helleniq Energy το έχει» τόνισε από τη μεριά του ο κ. Ανδρέας Σιάμισιης, CEO της Helleniq Energy.

Τέλος ο αντιπρόεδρος της Chevron, Gavin Lewis υπογράμμισε τη σημασία της συμφωνίας και την αγαστή σχέση που έχει οικοδομηθεί μεταξύ των μερών.