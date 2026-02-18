Έφυγε από τη ζωή ο Αντώνης Μανιτάκης σε ηλικία 82 ετών
16:39 - 18 Φεβ 2026

Έφυγε από τη ζωή ο Αντώνης Μανιτάκης σε ηλικία 82 ετών

Reporter.gr Newsroom
Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 82 ετών, ο Αντώνης Μανιτάκης, ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο οποίος είχε υπηρετήσει ως υπουργός Εσωτερικών αλλά και ως υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Την απώλειά του ανακοίνωσαν οι πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ καθώς και η Κοσμητεία της Νομικής Σχολής.

Σε ανακοίνωσή τους οι πρυτανικές Αρχές επισημαίνουν: «Με βαθιά οδύνη και ανείπωτη θλίψη γνωστοποιούμε στην πανεπιστημιακή κοινότητα την απώλεια του διακεκριμένου πανεπιστημιακού δασκάλου, Αντώνη Μανιτάκη. Από σήμερα η νομική επιστήμη και η ελληνική διανόηση καθίστανται φτωχότερες».

Η Κοσμητεία της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ κήρυξε διήμερο πένθος, αναστέλλοντας άμεσα όλα τα μαθήματα της Σχολής. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση: «Η Κοσμητεία της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, με ιδιαίτερη θλίψη, ανακοινώνει την απώλεια του καθηγητή Αντώνη Μανιτάκη. Στη μνήμη του δασκάλου μας, αποφασίζει διήμερο πένθος και διακοπή όλων των μαθημάτων με άμεση ισχύ».

Ο κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, καθηγητής Παναγιώτης Γκλαβίνης, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «η Νομική Σχολή πενθεί από σήμερα την απώλεια ενός σπουδαίου δασκάλου και πνευματικού ανθρώπου, που προσέφερε τα μέγιστα στην επιστήμη, στο πανεπιστήμιο και στη χώρα, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα».

Σε στενό κύκλο η κηδεία

Όπως γνωστοποίησε, η οικογένειά του θα τον αποχαιρετήσει σε στενό κύκλο, ενώ οι συνάδελφοι, οι μαθητές και οι φίλοι του θα τον τιμήσουν στο «δεύτερο σπίτι» του, τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, την Πέμπτη στις 19:00, στην Αίθουσα 112.

Ποιος ήταν ο Αντώνης Μανιτάκης

Ο Αντώνης Μανιτάκης γεννήθηκε το 1944 στη Θεσσαλονίκη και φοίτησε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αναγορεύθηκε διδάκτωρ Νομικής στο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών και το 1982 εξελέγη καθηγητής στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Υπήρξε μαθητής του Αριστόβουλος Μάνεσης, τον οποίο διαδέχθηκε στην έδρα του Συνταγματικού Δικαίου, ενώ το 2012 έλαβε τον τίτλο του ομότιμου καθηγητή.

Διετέλεσε κοσμήτορας της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών την περίοδο 1989-1991 και υπήρξε επισκέπτης καθηγητής στα Πανεπιστήμια Montpellier, Saint-Etienne, Paris X, Rome “La Sapienza” και Nantes, καθώς και Visiting Research Fellow στο Princeton University κατά τα έτη 1998-1999.

Το 2007 τιμήθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με βραβείο εξαίρετης πανεπιστημιακής διδασκαλίας. Άσκησε καθήκοντα Αναπληρωτή Προέδρου στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης την περίοδο 1997-1999 και διετέλεσε Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από το 2010 έως το 2012. Ίδρυσε και διηύθυνε την ιστοσελίδα του Ομίλου «Μάνεσης», η οποία λειτουργεί ως επιστημονικό περιοδικό (www.constitutionalism.gr). Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται, πέραν της διδακτορικής του διατριβής, 16 μονογραφίες και 130 πρωτότυπες μελέτες στα ελληνικά και τα γαλλικά.

Μεταξύ των κυριότερων έργων του συγκαταλέγονται τα βιβλία: «Συνταγματικό Δίκαιο, Ι» (Σάκκουλας, 2004), «Οι σχέσεις της εκκλησίας με το κράτος-έθνος» (Νεφέλη, 2000), «Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα αντιμέτωπο με την εθνική και λαϊκή κυριαρχία» (Παπαζήση, 2004), «Κράτος Δικαίου και έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων» (Σάκκουλας, 2004) και «Τι το κύριον της Πολιτείας εστίν» (Σάκκουλας, 2008). Εξέδωσε επίσης τέσσερα εγχειρίδια: «Η Συνταγματική Οργάνωση του κράτους» (Σάκκουλας, 2009), «Τι είναι κράτος», «Τι είναι Σύνταγμα» (2007) και «Τι είναι πολίτευμα» (Σαββάλας, 2009).

Υπηρέτησε ως υπηρεσιακός υπουργός Εσωτερικών στην κυβέρνηση του Παναγιώτης Πικραμμένος από τις 17 Μαΐου έως τις 21 Ιουνίου 2012. Στις 21 Ιουνίου 2012 ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην κυβέρνηση του Αντώνης Σαμαράς, από την οποία παραιτήθηκε στις 24 Ιουνίου 2013. Στις 28 Αυγούστου 2015 προτάθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ανέλαβε εκ νέου το υπουργείο Εσωτερικών στην υπηρεσιακή κυβέρνηση της Βασιλική Θάνου, όπου παρέμεινε έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2015.

