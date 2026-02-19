EUROCERT: Σε ροτα ανάπτυξης και το 2026

Η EUROCERT, πραγματοποίησε την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της για το 2026, στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης που διεξήχθη σε εορταστικό κλίμα, με την συμμετοχή στελεχών και συνεργατών της εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, έγινε συνοπτική ανασκόπηση των πεπραγμένων της EUROCERT για το 2025, ενώ παρουσιάστηκαν οι βασικοί επιχειρησιακοί στόχοι και οι στρατηγικές κατευθύνσεις για το 2026.

Η προηγούμενη χρονιά χαρακτηρίστηκε από έντονη δραστηριότητα και σημαντικές επιτυχίες, με την υλοποίηση έργων και συνεργασιών στους τομείς των επιθεωρήσεων, των ποιοτικών ελέγχων και των πιστοποιήσεων, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της EUROCERT κ. Γιώργος Μπρισκόλας, ο οποίος ευχήθηκε καλή και δημιουργική χρονιά, επισημαίνοντας, την σημασία της πιστοποίησης ως θεμελιώδους παράγοντα ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης στις αγορές, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στην ιδιαίτερα ανοδική πορεία της εταιρείας, πλησιάζοντας το ορόσημο της συμπλήρωσης 30 χρόνων από την ίδρυσή της.

Επίσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της EUROCERT και παράλληλα επικεφαλής της EUROCERT TESTING, κ. Τάσος Μπρισκόλας, αναφέρθηκε στη συνεχή προσπάθεια του Ομίλου της EUROCERT για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του, την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, καθώς και την περαιτέρω επέκταση σε διεθνή κλίμακα.

Με σταθερό προσανατολισμό στην ποιότητα και τη συνεχή εξέλιξη, η EUROCERT συνεχίζει δυναμικά την παρουσία της στον τομέα της πιστοποίησης, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς.