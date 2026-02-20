Θανατηφόρο τροχαίο στην Πατησίων: Νεκρή 74χρονη που παρασύρθηκε από μηχανή
10:25 - 20 Φεβ 2026

Θανατηφόρο τροχαίο στην Πατησίων: Νεκρή 74χρονη που παρασύρθηκε από μηχανή

Reporter.gr Newsroom
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (20/2) στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Πατησίων, με θύμα μια 74χρονη πεζή γυναίκα. 

Σύμφωνα με τη ΕΡΤ, η ηλικιωμένη παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα στη διασταύρωση των οδών Πατησίων και Τροίας, τη στιγμή που επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο. Ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος κινούνταν στην Πατησίων με κατεύθυνση προς Κυψέλη, χτύπησε τη γυναίκα καθώς εκείνη περνούσε κάθετα το οδόστρωμα στο ύψος της Τροίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Η 74χρονη διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου υπέκυψε στα τραύματά της λίγο αργότερα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgjldgslz88x?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Μαρτυρίες που μεταδίδει η δημόσια τηλεόραση αναφέρουν ότι στο σημείο όπου η γυναίκα επιχείρησε να περάσει τον δρόμο δεν υπήρχε διάβαση πεζών.

Ο αναβάτης της μοτοσικλέτας συνελήφθη, ενώ η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgjklz5i7h69?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 20/02/2026 - 16:08
