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Τραγωδία στη Λέσβο: Νεκρή 36χρονη γιατρός λίγες μέρες αφόρου γέννησε
Ειδήσεις
09:06 - 24 Ιουν 2026

Τραγωδία στη Λέσβο: Νεκρή 36χρονη γιατρός λίγες μέρες αφόρου γέννησε

Reporter.gr Newsroom
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Την τελευταία της πνοή άφησε μια 36χρονη γυναίκα στη Λέσβο, έπειτα από σοβαρές επιπλοκές που εκδηλώθηκαν μετά τη γέννηση του παιδιού της στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.  

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, καθώς τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον θάνατό της παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

Η γυναίκα είχε φέρει στον κόσμο το παιδί της με φυσιολογικό τοκετό το μεσημέρι της Παρασκευής. Ωστόσο, την επόμενη ημέρα παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές στην υγεία της και τη Δευτέρα εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βοστάνειου Νοσοκομείου Μυτιλήνης.

Η κρισιμότητα της κατάστασής της οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση να μεταφερθεί αεροπορικώς σε νοσοκομείο της Αθήνας. Η 36χρονη διακομίστηκε συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, ο οποίος είναι επίσης γιατρός, όμως παρά τις προσπάθειες των ιατρικών ομάδων, κατέληξε λίγες ώρες μετά τη μεταφορά της στην πρωτεύουσα.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η γυναίκα εργαζόταν ως γιατρός στο ΕΚΑΒ Μυτιλήνης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάστασή της επιδεινώθηκε δραματικά αμέσως μετά την άφιξη της πτήσης στην Αθήνα και οι διασώστες επιχείρησαν να την επαναφέρουν καθ’ οδόν προς το Αττικό Νοσοκομείο, χωρίς αποτέλεσμα.

Οι αρμόδιες αρχές αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, τα οποία εκτιμάται ότι θα ρίξουν φως στα αίτια της τραγικής κατάληξης, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Αιγαίου ο διευθυντής της Μαιευτικής Κλινικής, Πέτρος Μαχαίρας, εμφανώς συγκλονισμένος από την εξέλιξη, «περιμένουμε τα εργαστηριακά αποτελέσματα για να μπορέσουμε να έχουμε κάποια απάντηση».

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