Τι αλλάζει στη στρατιωτική θητεία – Βασική εκπαίδευση, νέες ειδικότητες, αποζημίωση

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έχει τονίσει ότι η αλλαγή αυτή θεωρείται αναγκαία εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων, της ταχύτατης τεχνολογικής προόδου και της διαφοροποίησης του χαρακτήρα των σύγχρονων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Λιγότερες σειρές κατάταξης – Ενιαία είσοδος στον Στρατό Ξηράς

Με το νέο σύστημα, οι ΕΣΣΟ περιορίζονται από έξι σε τέσσερις ετησίως (Φεβρουάριος, Μάιος, Αύγουστος και Νοέμβριος). Όλοι οι στρατεύσιμοι θα κατατάσσονται αρχικά στον Στρατό Ξηράς, ενώ μεταφορά στην Πολεμική Αεροπορία ή στο Πολεμικό Ναυτικό θα γίνεται μόνο σε όσους διαθέτουν ειδικά επαγγελματικά προσόντα.

Η παρουσίαση των νεοσυλλέκτων θα πραγματοποιείται σε 13 Κέντρα Εκπαίδευσης. Η συνολική διάρκεια της θητείας παραμένει στους 12 μήνες, ενώ προβλέπεται εννεάμηνη υπηρεσία για όσους τοποθετηθούν σε Θράκη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στην ΕΛΔΥΚ ή στην Προεδρική Φρουρά.

Δέκα εβδομάδες βασικής εκπαίδευσης με επιχειρησιακή έμφαση

Κομβικό σημείο της αλλαγής αποτελεί η βασική εκπαίδευση, η οποία θα διαρκεί 10 εβδομάδες και θα είναι ενισχυμένη σε πρακτικό επίπεδο.

Προβλέπονται:

Περισσότερες ώρες πρακτικής εκπαίδευσης

Αύξηση των βολών, με προσθήκη νυχτερινής βολής, βολής με πιστόλι και ρίψης εκπαιδευτικής χειροβομβίδας

Εντατικότερες πορείες και νυχτερινές δραστηριότητες

Συνδυαστικές ασκήσεις αυξανόμενης δυσκολίας, όπως πορεία και βολή ή διανυκτέρευση στο ύπαιθρο

Παράλληλα, ενσωματώνονται οριζόντιες δεξιότητες, όπως παροχή πρώτων βοηθειών, μέτρα πυροπροστασίας και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ). Οι οπλίτες θα λαμβάνουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση μέσω εξομοιωτών και, εφόσον επιτύχουν, θα αποκτούν πιστοποιημένη ικανότητα χειριστή drone, συνοδευόμενη από ειδικό διακριτικό.

Αναδιάρθρωση ειδικοτήτων και πιστοποιήσεις

Η ειδική εκπαίδευση θα έχει διάρκεια τεσσάρων εβδομάδων και θα πραγματοποιείται είτε σε επιχειρησιακές μονάδες είτε σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.

Οι 46 βασικές ειδικότητες περιορίζονται και ανασυγκροτούνται σε 19, με κατάργηση όσων δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Για την Α’ ΕΣΣΟ θα εφαρμοστούν πιλοτικά προγράμματα που οδηγούν σε πιστοποιημένες δεξιότητες, όπως:

Χειριστής μηχανημάτων

Ναυαγοσώστης – Αυτοδύτης

Οπλουργός

Χειριστής drone

Κυβερνοασφάλεια μέσω της Σχολής Προγραμματιστών

Το υπουργείο επισημαίνει ότι οι δεξιότητες αυτές μπορούν να αποτελέσουν ουσιαστικό επαγγελματικό προσόν μετά την ολοκλήρωση της θητείας.

Τοποθετήσεις και μεταθέσεις

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, περίπου το 70% των οπλιτών θα τοποθετείται κατά προτεραιότητα σε μονάδες της Θράκης και του Ανατολικού Αιγαίου. Προβλέπεται η δυνατότητα τακτικής μετάθεσης μετά από έξι μήνες υπηρεσίας, βάσει συστήματος μοριοδότησης που λαμβάνει υπόψη γνώσεις, δεξιότητες και εντοπιότητα.

Αυξημένη αποζημίωση και βελτιωμένη μέριμνα

Η μηνιαία οικονομική αποζημίωση αναπροσαρμόζεται ως εξής:

100 ευρώ για υπηρεσία στην παραμεθόριο

50 ευρώ για υπηρεσία στην ενδοχώρα (έναντι 8,80 ευρώ σήμερα)

150 ευρώ για τέκνα πολύτεκνων οικογενειειών

Έως 200 ευρώ για γονείς που υπηρετούν ή άγαμους ορφανούς

Επιπλέον, αυξάνεται το κόστος της τροφοδοτικής μερίδας από 4,50 σε 6,40 ευρώ, ενώ θεσπίζεται νέος κανονισμός διατροφής με πρόβλεψη για εξατομικευμένες μερίδες.

Στόχος: Έφεδρος με ικανότητες και πολίτης με προσόντα

Σύμφωνα με το Υπουργείο, η μεταρρύθμιση επιδιώκει διπλό αποτέλεσμα: τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού εφέδρου μαχητή και, ταυτόχρονα, ενός πολίτη με αναγνωρισμένες δεξιότητες. Η επιτυχία του νέου μοντέλου δεν κρίνεται μόνο σε επιχειρησιακό επίπεδο, αλλά και κοινωνικά, καθώς φιλοδοξεί να μετατρέψει τη θητεία από μια τυπική υποχρέωση σε ουσιαστική αξιοποίηση χρόνου και εμπειρίας.