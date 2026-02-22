Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη 3 ατόμων μετά από καταδίωξη

Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας προχώρησαν στη σύλληψη τριών νεαρών, μετά από καταδίωξη που ξέσπασε όταν ο οδηγός του οχήματος στο οποίο επέβαιναν αρνήθηκε να σταματήσει για έλεγχο.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή του Δενδροποτάμου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και εκτέλεσε επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να συγκρουστεί με σταθμευμένο όχημα.

Κατά τη σύλληψή τους, οι τρεις νεαροί προέβαλαν αντίσταση, ενώ σε έλεγχο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε απομίμηση όπλου. Ένας από τους συλληφθέντες μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, υπό συνοδεία αστυνομικών, σε νοσοκομείο της πόλης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες λόγω τραυματισμού από την πρόσκρουση.