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Ο καύσωνας «σαρώνει» τη Γαλλία – Δύο παιδιά βρέθηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο
Ειδήσεις
18:14 - 22 Ιουν 2026

Ο καύσωνας «σαρώνει» τη Γαλλία – Δύο παιδιά βρέθηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο

Reporter.gr Newsroom
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Τραγικό τέλος βρήκαν δύο μικρά παιδιά, ηλικίας 2 και 4 ετών, τα οποία εντοπίστηκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς τους στη νότια Γαλλία, την ώρα που η χώρα πλήττεται από έντονο κύμα καύσωνα.   

Η εισαγγελέας της Καρπαντρά, Ελέν Μουρζ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι τα ακριβή αίτια θανάτου των δύο παιδιών δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί, ωστόσο οι Αρχές εξετάζουν ως πιθανότερο ενδεχόμενο να συνδέεται το περιστατικό με τις ακραίες θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή.

Στο μεταξύ, οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στη μητέρα των παιδιών, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει κατάθεση στις αστυνομικές αρχές, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Όπως ανέφεραν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο AFP, ειδοποιήθηκαν περίπου στις 13:20 και όταν έφτασαν στο σημείο βρήκαν τα δύο παιδιά σε κατάσταση καρδιακής ανακοπής.

Ο καύσωνας «σαρώνει» τη Γαλλία

Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα εξαιρετικά ισχυρό κύμα καύσωνα, με 49 διοικητικά διαμερίσματα – περίπου τα μισά της χώρας – να έχουν τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, το υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης που προβλέπεται.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djfigvl644u9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ως τη θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, ανεξαρτήτως εποχής, εκτιμώντας ότι περισσότερο από το 90% του πληθυσμού επηρεάζεται από τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djfjv87o4w09?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σύμφωνα με τη Météo-France, πρόκειται για το δεύτερο κύμα καύσωνα από τις αρχές Μαΐου και παρουσιάζει ασυνήθιστη ένταση, συγκρίσιμη με εκείνη του Αυγούστου του 2003, όταν οι υψηλές θερμοκρασίες είχαν προκαλέσει σχεδόν 15.000 θανάτους στη Γαλλία. Παράλληλα, οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί η διάρκειά του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djflci3l6dbt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Την ίδια ώρα, οι συνέπειες του καύσωνα γίνονται ολοένα πιο αισθητές.

Τρεις άνθρωποι - δύο άνδρες και μία γυναίκα -, ηλικίας μεταξύ 80 και 95 ετών, έχασαν τη ζωή τους στα σπίτια τους στα προάστια του Μπορντό, στη νοτιοδυτική Γαλλία, την Κυριακή (21/6). Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 13 άνθρωποι πνίγηκαν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

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