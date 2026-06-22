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Στις Βρυξέλλες η Λαγκάρντ - Στο επίκεντρο ο ρόλος του ευρώ στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα
Ειδήσεις
16:16 - 22 Ιουν 2026

Στις Βρυξέλλες η Λαγκάρντ - Στο επίκεντρο ο ρόλος του ευρώ στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα

Reporter.gr Newsroom
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Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, βρίσκεται σήμερα (22/6) στις Βρυξέλλες για μια σειρά επαφών και παρεμβάσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνεται το ενδιαφέρον για το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ευρώ στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.        

Πιο αναλυτικά, όπως μεταδίδει το Bloomberg, η επικεφαλής της ΕΚΤ αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ παράλληλα συμμετέχει σε συνέδριο αφιερωμένο στο διεθνή ρόλο του ευρώ. Πρόκειται για την πιο πρόσφατη πρωτοβουλία της κεντρικής τράπεζας με στόχο να αναδείξει τις δυνατότητες του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος να ενισχύσει την παγκόσμια παρουσία του.

Να σημειωθεί ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εκτιμούν ότι δημιουργείται ένα παράθυρο ευκαιρίας για την περαιτέρω ενίσχυση της χρήσης του ευρώ, καθώς έχουν προκύψει αμφιβολίες σχετικά με την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve), ενώ εξακολουθεί να επικρατεί αβεβαιότητα γύρω από την αμερικανική πολιτική.

Ωστόσο, η αμφισβήτηση της κυριαρχίας του δολαρίου εξακολουθεί να αποτελεί δύσκολη πρόκληση. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της ΕΚΤ, η χρήση του ευρώ αυξήθηκε οριακά το προηγούμενο έτος, παραμένοντας ωστόσο σημαντικά χαμηλότερη από εκείνη του αμερικανικού νομίσματος.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι αν και το ευρώ αντιπροσώπευε το 20% των παγκόσμιων τραπεζικών συναλλαγματικών αποθεμάτων, καταγράφηκε αισθητή μείωση της χρήσης του στις καθημερινές συναλλαγές της αγοράς συναλλάγματος.

Την ίδια στιγμή, η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου αναμένεται να πραγματοποιήσει αύριο μια κρίσιμη ψηφοφορία σχετικά με το ψηφιακό ευρώ, καθώς η αντίστοιχη διαδικασία που είχε προγραμματιστεί για το Μάιο αναβλήθηκε.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξετάζει το ενδεχόμενο να θέσει σε κυκλοφορία την ψηφιακή εκδοχή του ενιαίου νομίσματος το 2029. Μεταξύ των βασικών στόχων του εγχειρήματος είναι η μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από αμερικανικές εταιρείες πληρωμών, όπως η Visa και η Mastercard, καθώς και η αντιμετώπιση της αυξανόμενης παρουσίας των stablecoins που είναι συνδεδεμένα με το δολάριο.

Σημειώνεται επίσης ότι η κυριαρχία του δολαρίου στην αγορά των κρυπτονομισμάτων αποτελεί επίσης πηγή προβληματισμού. Η Λαγκάρντ είχε προειδοποιήσει τον προηγούμενο μήνα ότι η αυξανόμενη χρήση stablecoins που βασίζονται στο δολάριο συνιστά «εύλογη ανησυχία», καθώς ενδέχεται να ενισχύσει περαιτέρω την εξάρτηση από το αμερικανικό νόμισμα.

Τέλος, ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα ζητήματα που έχουν προκαλέσει διαφωνίες μεταξύ των ευρωβουλευτών της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής αφορά το κατά πόσο το ψηφιακό ευρώ θα πρέπει να διατεθεί τόσο σε διαδικτυακή (online) όσο και σε μη συνδεδεμένη (offline) μορφή, επιτρέποντας συναλλαγές ακόμη και χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο.

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