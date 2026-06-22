ΠΑΣΟΚ: Το ρεύμα μπορεί να μειωθεί άμεσα – Η κυβέρνηση αρνείται

«Η πρόσφατη έκθεση της Goldman Sachs για τη ΔΕΗ αποκαλύπτει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο αυτό που η κυβέρνηση επιμελώς αποκρύπτει: υπάρχει χώρος για χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος», σημειώνει ο υπεύθυνος ΚΤΕ Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Φραγκίσκος Παρασύρης, τη Δευτέρα (22/6), εγκαλώντας την κυβέρνηση για την «προκλητική στάση» της, καθώς – όπως υπογραμμίζει – «παρότι μπορεί, δεν δείχνει κανένα ενδιαφέρον ώστε η στρατηγική της εταιρείας, να περιλαμβάνει στις πρώτες προτεραιότητες και τα χαμηλότερα τιμολόγια».

«Η αλήθεια αποκαλύπτεται από τις ίδιες τις παρουσιάσεις της ΔΕΗ προς τους επενδυτές. Σ’ αυτές προέβλεψε για τα επόμενα χρόνια χονδρική τιμή γύρω ή και πάνω από τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα, δηλαδή μια αγορά που παραμένει ακριβή. Η Goldman Sachs στο βασικό της σενάριο θεωρεί ότι η χονδρική τιμή θα μειωθεί τα επόμενα χρόνια κατά 30%, διαπιστώνει όμως ότι και με αυτές τις χαμηλότερες τιμές η ΔΕΗ μπορεί να συνεχίσει τις επενδύσεις και να διατηρήσει ισχυρά περιθώρια κέρδους», αναφέρει αρχικά ο κ. Παρασύρης για να προσθέσει:

«Κι εδώ τίθεται το κρίσιμο ερώτημα: αν η ΔΕΗ αντέχει φθηνότερη χονδρική και παραμένει κερδοφόρα, γιατί το νοικοκυριό, ο επαγγελματίας και η μικρομεσαία επιχείρηση δεν βλέπουν χαμηλότερο λογαριασμό; Και το ερώτημα αυτό δεν αφορά μια οποιαδήποτε εταιρεία: αφορά τη ΔΕΗ που δεν είναι βέβαια ο μόνος προμηθευτής, όμως παραμένει ο κυρίαρχος παίκτης, με πάνω από τους μισούς καταναλωτές στο πελατολόγιό της.

Η απάντηση βρίσκεται στην προκλητική στάση της κυβέρνησης. Το Ελληνικό Δημόσιο είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της ΔΕΗ και παρότι μπορεί δεν δείχνει κανένα ενδιαφέρον ώστε η στρατηγική της εταιρείας, να περιλαμβάνει στις πρώτες προτεραιότητες και τα χαμηλότερα τιμολόγια. Να τεθεί δηλαδή το συμφέρον του καταναλωτή στο επίκεντρο. Αντ’ αυτού, το μόνο που κάνει η κυβέρνηση είναι να καλλιεργεί μια υπερβολική εικόνα επιτυχίας για τη διάσωση της ΔΕΗ, κρύβοντας επιμελώς ότι αυτή βασίστηκε αποκλειστικά στις πλάτες των καταναλωτών και στα αυξημένα τιμολόγια. Και επιλέγει να κλείνει τα μάτια η κυβέρνηση στις υπέρογκες αμοιβές των διοικούντων, στα μπόνους και τις δωρεάν μετοχές , αλλά και στα υψηλά έξοδα επικοινωνίας, διαφήμισης και προβολής.

Η φθηνότερη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές, η αποθήκευση, οι νέες επενδύσεις, η μείωση των πετρελαϊκών μονάδων στα νησιά χάρη στις διασυνδέσεις, θα πρέπει επιτέλους να περάσουν στον λογαριασμό και να τον μειώσουν.

Η δική μας πολιτική έχει ξεκάθαρη προτεραιότητα: σταθερά τιμολόγια, μειωμένα τουλάχιστον κατά 20%, διαφάνεια στα περιθώρια κέρδους, πραγματικός ανταγωνισμός και επιστροφή του οφέλους της φθηνότερης ηλεκτροπαραγωγής σε νοικοκυριά, επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και βιομηχανική παραγωγή.

Και η πρόταση αυτή είναι απολύτως ρεαλιστική, γιατί βασίζεται στο αυτονόητο: όταν πέφτει το κόστος, πρέπει να πέφτει και ο λογαριασμός.

Το ΠΑΣΟΚ δεν λέει όχι στις επενδύσεις. Η χώρα χρειάζεται ανανεώσιμες πηγές, αποθήκευση, δίκτυα και ενεργειακή ασφάλεια. Όμως η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να πληρώνεται από τους πολλούς και να αποδίδει στους λίγους.

Οι λογαριασμοί μπορούν να μειωθούν τώρα. Όχι κάποτε…», καταλήγει ο υπεύθυνος ΚΤΕ Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.