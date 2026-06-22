Celestyal: Ενισχύει τη Ρόδο και τον Άγιο Νικόλαο στο χάρτη της κρουαζιέρας

Με τη Ρόδο να επανεντάσσεται δυναμικά στις κρουαζιέρες 7 διανυκτερεύσεων και τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης να αποκτά σταθερή θέση στο πρόγραμμά της, η Celestyal ενισχύει την παρουσία της σε δύο προορισμούς με ξεχωριστή ταυτότητα, τουριστική δυναμική και ουσιαστική αξία για την ελληνική κρουαζιέρα.

Οι επίσημες εκδηλώσεις υποδοχής του Celestyal Journey στη Ρόδο και στον Άγιο Νικόλαο πραγματοποιήθηκαν παρουσία της Ανώτατης Διοίκησης της εταιρείας, γεγονός που υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία που αποδίδει η Celestyal στους δύο προορισμούς, καθώς και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, των λιμενικών αρχών και τοπικών φορέων, οι οποίοι επιφύλαξαν θερμή υποδοχή στο πλοίο, τους επιβάτες και το πλήρωμά του.

Η παρουσία της Celestyal στη Ρόδο και στον Άγιο Νικόλαο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοντέλο ανάπτυξης που στηρίζει τη βιώσιμη κρουαζιέρα, την ανάδειξη αυθεντικών προορισμών και τη γεωγραφική διασπορά της τουριστικής ροής. Η εταιρεία επενδύει τόσο σε καθιερωμένους προορισμούς με διεθνή απήχηση όσο και σε προορισμούς με σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης, δημιουργώντας αξία που παραμένει στις τοπικές κοινωνίες και ενισχύει το συνολικό τουριστικό προϊόν της χώρας.

Στη Ρόδο, η επανένταξη στις κρουαζιέρες 7 διανυκτερεύσεων της Celestyal σηματοδοτεί την ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους προορισμούς της Μεσογείου, με ισχυρή ιστορική, πολιτιστική και τουριστική ταυτότητα. Το 2026, η εταιρεία έχει προγραμματίσει 54 προσεγγίσεις στο νησί, εκ των οποίων 30 με το Celestyal Discovery και 24 με το Celestyal Journey, ενώ ο προγραμματισμός ενισχύεται περαιτέρω με 68 προσεγγίσεις το 2027 και 69 το 2028. Συνολικά, για την περίοδο 2014–2028, η Celestyal εκτιμάται ότι θα έχει μεταφέρει 700.000 επιβάτες στη Ρόδο, πραγματοποιώντας 672 προσεγγίσεις και δημιουργώντας συνολική συνεισφορά ύψους €75 εκατ. για την τοπική οικονομία.

Στον Άγιο Νικόλαο, η σταθερή ένταξη στο πρόγραμμα της Celestyal σηματοδοτεί μία νέα φάση για την Ανατολική Κρήτη στην κρουαζιέρα. Η εταιρεία είχε ήδη αναγνωρίσει από το 2021 τη δυναμική του προορισμού, πραγματοποιώντας τότε 20 προσεγγίσεις μέσα στο τρίμηνο Ιουνίου–Σεπτεμβρίου. Σήμερα, ο Άγιος Νικόλαος αποκτά σταθερή θέση στο 7ήμερο πρόγραμμα της εταιρείας, με 22 προσεγγίσεις το 2026 και 28 προσεγγίσεις ετησίως την περίοδο 2027–2028, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως ανερχόμενου προορισμού κρουαζιέρας.

Η επιλογή του Αγίου Νικολάου αποτελεί στρατηγική επένδυση σε έναν προορισμό που συνδυάζει φυσική ομορφιά, αυθεντική τοπική ταυτότητα, ιστορία, γαστρονομία και δυνατότητα ουσιαστικής σύνδεσης με τον επισκέπτη. Με εκτιμώμενη ετήσια συνεισφορά €3,5 εκατ. και περίπου 33.600 επιβάτες ετησίως για την περίοδο 2026–2028, ο Άγιος Νικόλαος ενισχύει τη θέση της Ανατολικής Κρήτης στον χάρτη της κρουαζιέρας, δημιουργώντας προοπτικές για την τοπική οικονομία, τους επαγγελματίες, τους παραγωγούς και την ευρύτερη περιοχή.

Σε επίπεδο Κρήτης συνολικά, η συμβολή της Celestyal είναι διαχρονικά σημαντική, καθώς την περίοδο 2014–2025 η εταιρεία έχει μεταφέρει περισσότερους από 1,5 εκατ. επιβάτες στο νησί. Η σταθερή ένταξη του Αγίου Νικολάου έρχεται να διευρύνει περαιτέρω αυτή τη σχέση, αναδεικνύοντας την ανατολική πλευρά της Κρήτης ως προορισμό με ξεχωριστή ταυτότητα και αυξανόμενη δυναμική.

Η εμπειρία που προσφέρει η Celestyal στους δύο προορισμούς ξεκινά ήδη εν πλω και ολοκληρώνεται στην στεριά. Στη Ρόδο, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη μεσαιωνική πόλη, την Αρχαία Λίνδο και την Ακρόπολή της, αλλά και τη σύγχρονη ζωή ενός τόπου με ιστορική συνέχεια και διεθνή ακτινοβολία. Στον Άγιο Νικόλαο, η εμπειρία συνδέει τη θάλασσα με την κρητική γη, μέσα από επισκέψεις σε ελαιώνες, παραδοσιακό τυροκομείο, τοπικά προϊόντα και γεύσεις, καθώς και στη Σπιναλόγκα, έναν τόπο με ιδιαίτερο ιστορικό και συναισθηματικό βάθος.

Κεντρικό ρόλο σε αυτή την προσέγγιση έχει η συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, τους επαγγελματίες, τους ξεναγούς, τους παραγωγούς και τις τοπικές κοινωνίες. Μέσα από αυτές τις συνεργασίες, η Celestyal επιδιώκει να εμπλουτίζει το τουριστικό προϊόν κάθε προορισμού, να προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες στους επισκέπτες της και να ενισχύει την τοπική οικονομία με τρόπο ουσιαστικό και βιώσιμο.

Το «παρών» στην εκδήλωση της Ρόδου έδωσαν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, κ. Βασίλης Βαγιανάκης, ο σύμβουλος σε θέματα κρουαζιέρας του Λ.Τ. κ. Αναστάσιος Κωνσταντάρος, ο εντεταλμένος σύμβουλος Τουρισμού κ. Νίκος Παυλακίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού κ. Χρήστος Μιχαλάκης (και με την ιδιότητα του προέδρου της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου).



Μεταξύ των συμμετεχόντων στην εκδήλωση του Αγίου Νικολάου χαιρετισμό απηύθυναν ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Celestyal Cruises κ. Κρις Θεοφιλίδης, ο πλοίαρχος του Celestyal Journey κ. Άγγελος Βασιλάκος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου κ. Δημήτρης Αγαπητός, ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου κ. Γιάννης Ανδρουλάκης, ο σύμβουλος κρουαζιέρας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννης Μπρας και ο Λιμενάρχης Αγίου Νικολάου, Πλωτάρχης Λ.Σ. κ. Κωνσταντίνος Παττακός.

Ο κ. Κρις Θεοφιλίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Celestyal, δήλωσε: «Η Ρόδος και ο Άγιος Νικόλαος αποτελούν δύο προορισμούς με ξεχωριστή ταυτότητα, αυθεντική φιλοξενία και σημαντική αξία για την ελληνική κρουαζιέρα. Η επανένταξη της Ρόδου στις κρουαζιέρες 7 διανυκτερεύσεων και η σταθερή ένταξη του Αγίου Νικολάου στο πρόγραμμά μας αντανακλούν τη δέσμευσή μας να επενδύουμε σε προορισμούς που μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικές εμπειρίες στους επισκέπτες μας και πραγματικό όφελος στις τοπικές κοινωνίες. Για εμάς, κάθε προσέγγιση είναι μία ευκαιρία να αναδείξουμε την Ελλάδα με τρόπο αυθεντικό, υπεύθυνο και βιώσιμο, δημιουργώντας αξία που παραμένει στον προορισμό».

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης υπογράμμισε ότι «η κρουαζιέρα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες του τουρισμού για την περιοχή, με σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης. Η φιλοσοφία και τα χαρακτηριστικά της Celestyal ταιριάζουν με τη φυσιογνωμία και τις δυνατότητες του Αγίου Νικολάου, ενώ υπάρχουν περιθώρια ενίσχυσης της συνεργασίας μέσα από την ανάδειξη περισσότερων εμπειριών και σημείων ενδιαφέροντος της ευρύτερης περιοχής. Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτή η συνεργασία προωθεί την ταυτότητα του τόπου και αναδεικνύει τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα.»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, κ. Ιωάννης Ανδρουλάκης, δήλωσε: «Η επιλογή της Celestyal να εντάξει τον Άγιο Νικόλαο στα δρομολόγιά της αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις δυνατότητες του προορισμού μας και αναγνώριση της συστηματικής και συντονισμένης προσπάθειας που καταβάλλουν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αγίου Νικολάου, ο Δήμος Αγίου Νικολάου, οι επαγγελματίες του τουρισμού κρουαζιέρας και το σύνολο της τοπικής κοινωνίας, ώστε ο προορισμός να προσφέρει υπηρεσίες και εμπειρίες αντάξιες των προσδοκιών των επισκεπτών και των κορυφαίων εταιρειών κρουαζιέρας. Το Λασίθι διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που αναζητά ο σύγχρονος ταξιδιώτης: μοναδικά φυσικά τοπία, πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, αυθεντικές εμπειρίες, εξαιρετική γαστρονομία και τη γνωστή κρητική φιλοξενία. Η παρουσία του Celestyal Journey στον Άγιο Νικόλαο επιβεβαιώνει ότι ο προορισμός μας μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης κρουαζιέρας και να προσφέρει εμπειρίες υψηλού επιπέδου στους επισκέπτες του».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου, κ. Δημήτριος Αγαπητός, ανέφερε: «Η Celestyal δεν είναι απλώς μία εταιρεία κρουαζιέρας. Είναι ένας από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της ελληνικής κρουαζιέρας και μια εταιρεία που προβάλλει την Ελλάδα και τους προορισμούς της σε ολόκληρο τον κόσμο. Η εμπιστοσύνη που δείχνει η Celestyal στον προορισμό μας επιβεβαιώνει ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται τα τελευταία χρόνια αποδίδουν καρπούς και ότι ο Άγιος Νικόλαος αποκτά ολοένα και πιο ισχυρή θέση στον χάρτη της κρουαζιέρας της Ανατολικής Μεσογείου. Το λιμάνι μας, που βρίσκεται κυριολεκτικά μέσα στην πόλη, η εύκολη πρόσβαση στα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ανατολικής Κρήτης, οι αυθεντικές εμπειρίες και η τοπική κοινωνία που αγκαλιάζει την κρουαζιέρα δημιουργούν μια ξεχωριστή εμπειρία για κάθε επισκέπτη. Προσβλέπουμε στη συνέχιση και περαιτέρω ενδυνάμωση αυτής της σχέσης τα επόμενα χρόνια».

Ο κ. Ιωάννης Μπρας, CEO της Five Senses Consulting και Seatrade Ambassador, σημείωσε: «Η παρουσία του Celestyal Journey στον Άγιο Νικόλαο είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα εμπιστοσύνης από μία κορυφαία ελληνική εταιρεία κρουαζιέρας, που γνωρίζει πολύ καλά τι αναζητούν οι σύγχρονοι ταξιδιώτες και ποιοι προορισμοί μπορούν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες τους. Τα τελευταία χρόνια εργαζόμαστε συστηματικά για να αναδείξουμε τον Άγιο Νικόλαο ως έναν προορισμό που προσφέρει ποιότητα, αυθεντικότητα και ουσιαστικές εμπειρίες στους επισκέπτες της κρουαζιέρας. Η παρουσία της Celestyal και η εμπιστοσύνη που μας δείχνει αποτελούν σημαντικό μέρος αυτής της πορείας».

Η Celestyal συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας την πολυμορφία των ελληνικών προορισμών και επενδύοντας σε ένα μοντέλο κρουαζιέρας που συνδυάζει αυθεντικότητα, ποιότητα, συνεργασία και βιώσιμη ανάπτυξη. Μέσα από τη Ρόδο και τον Άγιο Νικόλαο, η εταιρεία επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως πρεσβευτή της ελληνικής φιλοξενίας και ως στρατηγικού εταίρου των τοπικών κοινωνιών στην ανάπτυξη ενός πιο ισορροπημένου, εξωστρεφούς και ουσιαστικού θαλάσσιου τουρισμού.