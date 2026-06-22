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Αττική: Μπαράζ ελέγχων της Τροχαίας – 41 συλλήψεις, οι 17 για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ
Ειδήσεις
16:26 - 22 Ιουν 2026

Αττική: Μπαράζ ελέγχων της Τροχαίας – 41 συλλήψεις, οι 17 για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Reporter.gr Newsroom
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Άλλη μία εκτεταμένη επιχείρηση τροχονομικών ελέγχων πραγματοποιήθηκε σε όλο το Λεκανοπέδιο Αττικής από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής της ΓΑΔΑ, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Οι έλεγχοι διεξήχθησαν από τις πρώτες πρωινές ώρες της 15ης Ιουνίου έως τα ξημερώματα της Δευτέρας, οδηγώντας στη σύλληψη 41 οδηγών.  

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) καθώς και στελέχη των Τμημάτων Τροχαίας της Αττικής.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων πραγματοποιήθηκαν 26.671 αλκοτέστ, από τις οποίες προέκυψαν 292 παραβάσεις. Συνελήφθησαν 17 οδηγοί που βρέθηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ, με μετρήσεις που ξεπερνούσαν το όριο των 0,60 mg/l.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές βεβαίωσαν συνολικά 9.606 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μεταξύ των οποίων υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, παραβίαση φωτεινών σηματοδοτών και οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας.

Επιπλέον, 999 οχήματα τέθηκαν εκτός κυκλοφορίας, ενώ 148 από αυτά απομακρύνθηκαν με γερανό. Παράλληλα, αφαιρέθηκαν 436 άδειες οδήγησης και 1.382 άδειες κυκλοφορίας.

Η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει ότι οι στοχευμένοι έλεγχοι για την αντιμετώπιση της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και το επόμενο διάστημα.

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