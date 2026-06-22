Το όνομα Κυριακού επανέρχεται στο παρασκήνιο της ακτοπλοΐας

Την ώρα που οι ισορροπίες στην ελληνική ακτοπλοΐα μεταβάλλονται με ταχείς ρυθμούς, στους επιχειρηματικούς κύκλους επανέρχεται σταθερά το όνομα του εφοπλιστή Θοδωρή Κυριακού ως πιθανού ενδιαφερόμενου για την Attica Group, τον μεγαλύτερο ακτοπλοϊκό όμιλο της χώρας.

Οι σχετικές πληροφορίες κυκλοφορούν εδώ και αρκετούς μήνες στην αγορά και συνδέονται με διερευνητικές επαφές που φέρεται να έχουν πραγματοποιηθεί γύρω από τον όμιλο, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από καμία πλευρά.

Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ισχυρή θέση που κατέχει η Attica Group στην ελληνική ακτοπλοΐα, αλλά και στις προοπτικές που δημιουργεί η αναδιάρθρωση του κλάδου τα επόμενα χρόνια.

Η Attica Group παραμένει ο κυρίαρχος παίκτης της αγοράς, ελέγχοντας τα σήματα Attica Group, Blue Star Ferries, Superfast Ferries και Hellenic Seaways, ενώ διαχειρίζεται το μεγαλύτερο δίκτυο ακτοπλοϊκών συνδέσεων στο Αιγαίο και την Αδριατική.

Για τον λόγο αυτό, οποιαδήποτε μελλοντική μεταβολή στο ιδιοκτησιακό της καθεστώς θεωρείται από τραπεζικούς και ναυτιλιακούς κύκλους ως μία από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές εξελίξεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον κλάδο.

Προς το παρόν, οι συζητήσεις παραμένουν στο επίπεδο των πληροφοριών και των εκτιμήσεων της αγοράς. Ωστόσο, η συχνότητα με την οποία επανέρχεται το συγκεκριμένο σενάριο δείχνει ότι οι διεργασίες στον χώρο της ακτοπλοΐας δεν περιορίζονται μόνο στον ανταγωνισμό των γραμμών, αλλά επεκτείνονται και στο επίπεδο των μετοχικών ισορροπιών.