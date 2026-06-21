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Γαστούνη: Ταυτοποιήθηκε η οδηγός που παρέσυρε το σκυλάκι
Ειδήσεις
21:30 - 21 Ιουν 2026

Γαστούνη: Ταυτοποιήθηκε η οδηγός που παρέσυρε το σκυλάκι

Reporter.gr Newsroom
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Ταυτοποιήθηκε η οδηγός του αυτοκινήτου, η οποία – όπως κατεγράφη σε βίντεο – παρέσυρε την Πέμπτη (18/6) ένα σκυλάκι με το αυτοκίνητό της, παρότι είχε ήδη αντιληφθεί την παρουσία του στον δρόμο.  

Πρόκειται για μία 63χρονη γυναίκα, κάτοικο Γαστούνης, όπου και συνέβη το αποτρόπαιο περιστατικό, το οποίο έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων από τη στιγμή που το σχετικό βίντεο κυκλοφόρησε στα μέσα και τα social media.

Στο βίντεο φαίνεται το όχημα να κόβει ταχύτητα, ένδειξη πως η οδηγός του αντιλήφθηκε την παρουσία του ζώου στον δρόμο. Μετά από λίγο προσεγγίζοντας το σκυλάκι – τη Σίσσυ, η οποία ήταν ηλικιωμένη και φροντιζόταν χρόνια στη γειτονιά – το όχημα πέρασε από πάνω του και συνέχισε κανονικά την πορεία του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djexac7c83tl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

«Υπέθεσα ότι είχε φύγει»

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τη φερόμενη ως υπαίτια του περιστατικού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η οδηγός που οδηγήθηκε τελικά στο Αστυνομικό Τμήμα κατέθεσε πως δεν είδε το σκυλάκι και υπέθεσε ότι είχε φύγει.

Σε βάρος της 63χρονης γυναίκας σχηματίζεται, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ, δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για θανάτωση ζώου. Οι αστυνομικοί συμπληρώνουν τη δικογραφία για να τη διαβιβάσουν στην αρμόδια εισαγγελία προκειμένου να εξεταστεί το υλικό και να ασκηθούν οι ανάλογες ποινικές διώξεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djevxo5fi4ap?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σημειώνεται πως λόγω του μεγέθους του αποτροπιασμού που προκάλεσε το έγκλημα αυτό, η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία είχε προχωρήσει σε επικήρυξη ύψους 3.000 ευρώ για τον εντοπισμό του οδηγού.

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