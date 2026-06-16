Το FBI πρόλαβε επίθεση σε εκδήλωση για τα γενέθλια Τραμπ στο Λευκό Οίκο - Πέντε συλλήψεις

Σημαντική επιχείρηση αποτροπής φερόμενης τρομοκρατικής ενέργειας ανακοίνωσαν οι αμερικανικές Αρχές, γνωστοποιώντας ότι εξάρθρωσαν σχέδιο επίθεσης που φέρεται να είχε στόχο την εκδήλωση UFC Freedom 250, η οποία πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στον χώρο του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Fox News, πέντε άτομα έχουν τεθεί υπό κράτηση, ενώ οι ομοσπονδιακές Αρχές έχουν ταυτοποιήσει συνολικά 23 πρόσωπα τα οποία εξετάζονται για πιθανή εμπλοκή στην υπόθεση. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και επεκτείνεται σε πολλές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι ύποπτοι φέρονται να σχεδίαζαν μια πολύπλοκη επιχείρηση πολλαπλών σταδίων. Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) εξοπλισμένων με εκρηκτικούς μηχανισμούς, τα οποία θα στόχευαν κτίρια σε κοντινή απόσταση από τον χώρο της εκδήλωσης. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο σκοπός ήταν να προκληθεί πανικός και μαζική εκκένωση της περιοχής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι διοργανωτές της επίθεσης φέρονται να υπολόγιζαν ότι το συγκεντρωμένο πλήθος θα κατευθυνόταν προς συγκεκριμένα σημεία διαφυγής, όπου θα βρίσκονταν τοποθετημένοι ελεύθεροι σκοπευτές, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων.

Αξιωματούχοι που συμμετέχουν στις έρευνες αναφέρουν ότι το σχέδιο περιλάμβανε και δεύτερη φάση, η οποία φέρεται να προέβλεπε επίθεση στην πύλη του Λευκού Οίκου μετά το αρχικό χτύπημα, γεγονός που είχε προκαλέσει αυξημένη ανησυχία στις υπηρεσίες ασφαλείας.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται στις 10 Ιουνίου, όταν το FBI έλαβε πληροφορίες για πιθανή απειλή. Σε συνεργασία με άλλες ομοσπονδιακές και τοπικές υπηρεσίες, οι αρχές συγκέντρωσαν στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη ενός υπόπτου στο Σινσινάτι.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φαίνεται ότι διαδραμάτισαν επικοινωνίες μέσω της εφαρμογής Signal. Από την ανάλυση κινητού τηλεφώνου που κατασχέθηκε, οι ερευνητές εντόπισαν συνομιλίες μεταξύ δεκάδων χρηστών που φέρονται να συζητούσαν προπαρασκευαστικές ενέργειες και επιχειρησιακές λεπτομέρειες σχετικά με την επίθεση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τουλάχιστον 23 λογαριασμοί χρηστών της εφαρμογής εξετάζονται για πιθανή εμπλοκή, ενώ οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν τον ακριβή βαθμό συμμετοχής κάθε προσώπου.

Ένας από τους υπόπτους φέρεται να κατέθεσε ότι οι πιθανοί στόχοι της επίθεσης ήταν πρόσωπα που θεωρούνταν «εκπρόσωποι των καπιταλιστικών ελίτ», δισεκατομμυριούχοι ή πολιτικοί που είχαν λάβει δωρεές από την Επιτροπή Αμερικανικών-Ισραηλινών Δημοσίων Υποθέσεων (AIPAC).

Η έρευνα έχει πλέον επεκταθεί σε τουλάχιστον δώδεκα περιφερειακά γραφεία του FBI σε ολόκληρη τη χώρα, γεγονός που υποδηλώνει το εύρος και την πολυπλοκότητα της υπόθεσης.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πάτελ, απέδωσε την επιτυχία της επιχείρησης στην ταχεία συνεργασία μεταξύ του FBI, του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης και των υπηρεσιών επιβολής του νόμου. Όπως δήλωσε, η άμεση κινητοποίηση των Αρχών οδήγησε στη σύλληψη πολλών υπόπτων και στην αποτροπή των φερόμενων επιθέσεων πριν αυτές εκδηλωθούν.

Η εκδήλωση UFC Freedom 250 πραγματοποιήθηκε στον νότιο κήπο του Λευκός Οίκος, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 80ά γενέθλια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, περισσότεροι από 4.300 θεατές παρακολούθησαν τους αγώνες, ανάμεσά τους περίπου 1.200 εν ενεργεία στελέχη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, ενώ συνολικά 14 αθλητές από διάφορες χώρες συμμετείχαν στη διοργάνωση.

Οι αμερικανικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβώσουν το πλήρες εύρος της φερόμενης συνωμοσίας, τα κίνητρα των εμπλεκομένων και το κατά πόσο υπήρχαν επιπλέον πρόσωπα ή δίκτυα που συνδέονταν με το σχέδιο.