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Σε ύφεση η φωτιά στα Σπάτα
Ειδήσεις
16:03 - 22 Ιουν 2026

Σε ύφεση η φωτιά στα Σπάτα

Reporter.gr Newsroom
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Σε ύφεση βρίσκεται φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6) στον κάμπο των Σπάτων επί της Λεωφόρου Σπάτων, δίπλα από επιχειρήσεις χωρίς να κινδυνεύει άμεσα ο οικισμός, ωστόσο λόγω των ανέμων απέκτησε δυναμική και καίγονται ελαιόδεντρα, ξηρά χόρτα και χαμηλή βλάστηση.

Η φωτιά λόγω των ισχυρών ανέμων και των ξερών χόρτων πήρε γρήγορα διαστάσεις και κινήθηκε προς το προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, o αντιδήμαρχος Σπάτων-Αρτέμιδος, Πέτρος Πουλάκης δήλωσε ότι πλέον η πυρκαγιά είναι σε μερική ύφεση και ξεκίνησε από μία μικρή εστία σε μία γωνία στη λεωφόρο Σπάτων-Αρτέμιδος, ακριβώς το εικονοστάσιο των Αγίων Πέτρου και Παύλου, αλλά εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή πήρε γρήγορα διαστάσεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djfl3uf7nug9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 22/06/2026 - 17:04
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