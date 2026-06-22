Σε ύφεση η φωτιά στα Σπάτα

Σε ύφεση βρίσκεται φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6) στον κάμπο των Σπάτων επί της Λεωφόρου Σπάτων, δίπλα από επιχειρήσεις χωρίς να κινδυνεύει άμεσα ο οικισμός, ωστόσο λόγω των ανέμων απέκτησε δυναμική και καίγονται ελαιόδεντρα, ξηρά χόρτα και χαμηλή βλάστηση.

Η φωτιά λόγω των ισχυρών ανέμων και των ξερών χόρτων πήρε γρήγορα διαστάσεις και κινήθηκε προς το προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, o αντιδήμαρχος Σπάτων-Αρτέμιδος, Πέτρος Πουλάκης δήλωσε ότι πλέον η πυρκαγιά είναι σε μερική ύφεση και ξεκίνησε από μία μικρή εστία σε μία γωνία στη λεωφόρο Σπάτων-Αρτέμιδος, ακριβώς το εικονοστάσιο των Αγίων Πέτρου και Παύλου, αλλά εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή πήρε γρήγορα διαστάσεις.

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