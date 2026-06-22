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ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ υπέγραψε «λευκή επιταγή» στις πολυεθνικές των μεταλλαγμένων
Πολιτική
17:16 - 22 Ιουν 2026

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ υπέγραψε «λευκή επιταγή» στις πολυεθνικές των μεταλλαγμένων

Reporter.gr Newsroom
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«Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να σταματήσει επιτέλους να παριστάνει τον εκπρόσωπο τύπου των λόμπι της βιοτεχνολογίας. Οι ευρωβουλευτές της, βρίσκονται στις Βρυξέλλες για να υπερασπίζονται τους Έλληνες πολίτες και αγρότες», σημειώνουν σε έντονο τόνο οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, τη Δευτέρα (22/6), με αφορμή την ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον Κανονισμό για τις Νέες Γονιδιωματικές Τεχνικές που έγινε την περασμένη Τετάρτη.    

«Με την ψήφο υπέρ της απορρύθμισης των Νέων Γονιδιωματικών Τεχνικών, η Νέα Δημοκρατία στήριξε την επέκταση των μεταλλαγμένων τροφίμων αγκαλιά με δυνάμεις της ακροδεξιάς. Μια στάση απολύτως συνεπής με τη θέση του αρμόδιου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ο οποίος υπερψήφισε την πρόταση στο Συμβούλιο», αναφέρουν ακόμη οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, κατακρίνοντας τη στήριξη που παρείχαν οι ευρωβουλευτές του κυβερνώντος κόμματος στους νέους κανονισμούς για τα μεταλλαγμένα τρόφιμα.

«Αντίθετα, σύσσωμοι και χωρίς καμία διαρροή, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ τάχθηκαν υπέρ της προστασίας των Ελλήνων καταναλωτών και εναντιώθηκαν στην ανεξέλεγκτη διείσδυση αυτών των τεχνικών στο πιάτο των πολιτών», σημειώνουν ακόμη, ενώ προσθέτουν:

«Για να είμαστε δίκαιοι, υπάρχουν και εξαιρέσεις εντός της Νέας Δημοκρατίας που είχαν το σθένος και το πολιτικό θάρρος, έστω με τον τρόπο τους, να αντισταθούν στις πιέσεις και να υπερασπιστούν τη διαφάνεια και την αρχή της προφύλαξης».

Να σημειωθεί εδώ πως ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Μανώλης Κεφαλογιάννης ψήφισε αρνητικά στην ψηφοφορία.

Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ συνεχίζουν σημειώνοντας πως «οι Έλληνες πολίτες έχουν αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα:

Να τρέφονται με ποιοτικά και ασφαλή τρόφιμα, χωρίς πειραματισμούς στην πλάτη τους.

Να γνωρίζουν ακριβώς τι τρώνε, με πλήρη και υποχρεωτική σήμανση.

Να μην γίνουν οι Έλληνες αγρότες όμηροι των πατεντών λίγων πολυεθνικών εταιρειών που θέλουν να ελέγξουν την τροφική αλυσίδα.»

«Η Νέα Δημοκρατία επέλεξε πλευρά. Και δεν είναι η πλευρά των Ελλήνων πολιτών και αγροτών που διαχρονικά έχει επιλέξει το ΠΑΣΟΚ!», καταλήγουν οι ευρωβουλευτές.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/06/2026 - 17:17
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