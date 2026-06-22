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Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας διευρύνει τη συνεργασία της με την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16:49 - 22 Ιουν 2026

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας διευρύνει τη συνεργασία της με την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης

Reporter.gr Newsroom
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Υπέγραψαν νέα δανειακή συμφωνία-πλαίσιο 10 εκατ. ευρώ για ενίσχυση της μικροχρηματοδότησης και της κοινωνικής ανθεκτικότητας στην Ελλάδα  

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και η Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB) υπέγραψαν δανειακή συμφωνία-πλαίσιο ύψους 10 εκατ. ευρώ καθώς και συμφωνία επιχορήγησης ύψους 718.410 ευρώ, με στόχο την ενισχυμένη στήριξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων και της κοινωνικής οικονομίας στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.

Το νέο δανειακό πρόγραμμα αντιπροσωπεύει σημαντική επέκταση της αρχικής συμφωνίας ύψους 2 εκατ. ευρώ που εγκρίθηκε το 2021 και ολοκληρώθηκε το 2025, σηματοδοτώντας ένα καθοριστικό βήμα προόδου στη συνεργασία CEB και Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας. Η νέα χρηματοδότηση εστιάζει στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας και έχει στόχο να διασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη διατήρησή τους, με έμφαση στις υποεξυπηρετούμενες αγροτικές περιοχές που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσχέρειες στην εξασφάλιση συμβατικής χρηματοδότησης.

Η χρηματοδότηση υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου InvestEU και του προγράμματος ESF+, ενώ το νέο δάνειο καλύπτεται από εγγύηση του ταμείου InvestEU στο πλαίσιο του προγράμματος «InvestEU Microfinance and Social Economy Finance Framework Operation». Παράλληλα με το δάνειο, υπεγράφη συμφωνία επιχορήγησης ύψους 718.410 ευρώ μέσω της πρωτοβουλίας «BRIDGE Thessaly»: Οικοδομούμε την ανθεκτικότητα μέσω της συμπεριληπτικής ανάπτυξης, οικονομικής μεγέθυνσης & επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλία.

Ο Πρόεδρος της της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, κ. Γεώργιος Μπούκης, δήλωσε: «Η επέκταση και ενίσχυση της συνεργασίας μας με την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι εστιασμένη στη μικροχρηματοδότηση και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Απευθύνεται σε όσους δυσκολεύονται να χρηματοδοτηθούν από τα συμβατικά κανάλια πιστοδοτήσεων και έχει στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης, της ανθεκτικότητας και της κοινωνικής συνοχής».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, κ. Πάνος Τουρναβίτης, δήλωσε: «Για εμάς, αυτή η συμφωνία αφορά στη διατήρηση της εγγύτητας με τους ανθρώπους που κρατούν όρθια την τοπική μας οικονομία. Με το BRIDGE Thessaly μπορούμε να συνδυάσουμε χρηματοδότηση, κατάρτιση, επιχειρηματική συμβουλευτική και καθοδήγηση σε ένα μοναδικό σημείο εξυπηρέτησης, στηρίζοντας βήμα προς βήμα τους νέους επιχειρηματίες. Για εμάς, αυτό σημαίνει συνεταιριστική τραπεζική με αξίες, στην πράξη. Και είμαστε περήφανοι που κάνουμε ένα ακόμη βήμα προόδου μαζί με την CEB».

Ο Διοικητής της CEB, κ. Carlo Monticelli, δήλωσε σχετικά: «Η σημερινή υπογραφή ενισχύει τη συνεργασία μας με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, καθώς χτίζουμε πάνω στην πρώτη μας συμφωνία που ολοκληρώθηκε το 2025. Χάρη στη συνεργασία με τον Συμβουλευτικό Κόμβο του InvestEU, η CEB θα μπορέσει να κάνει ακόμη περισσότερα για τη στήριξη των μικροεπιχειρηματιών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, εστιάζοντας κυρίως στις υποεξυπηρετούμενες αγροτικές κοινότητες. Όμως η σημερινή συμφωνία προβλέπει πολλά πέραν της χρηματοδότησης -υποστηρίζει πρωτοβουλίες αναβάθμισης δεξιοτήτων, δημιουργίας ευκαιριών και οικοδόμησης αυτοπεποίθησης».

Σχετικά με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας Συν.Π.Ε. ιδρύθηκε το 1994. Λειτουργεί ως περιφερειακή συνεταιριστική Τράπεζα και παρέχει υπηρεσίες λιανικής τραπεζικής σε φυσικά πρόσωπα, αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες και πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), οι περισσότερες εκ των οποίων δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας. Η Τράπεζα στηρίζει δυναμικά την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και αναλαμβάνει ρητή σθεναρή δέσμευση για προώθηση της μικροχρηματοδότησης και διασφάλιση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Επίσης είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ηθικών και Εναλλακτικών Τραπεζών (FEBEA), της Παγκόσμιας Συμμαχίας για την Τραπεζική με Αξίες (GABV), του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μικροχρηματοδότησης (EMN) και του Κέντρου Μικροχρηματοδότησης (MFC). Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας εδώ.

Σχετικά με την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης

Η CEB είναι μια πολυμερής αναπτυξιακή τράπεζα με αποκλειστικά κοινωνική εντολή από τις 43 χώρες-μέλη της. Η CEB χρηματοδοτεί επενδυτικά έργα και παρέχει τεχνική βοήθεια σε τομείς κοινωνικού ενδιαφέροντος όπως η Παιδεία, η Υγεία και η προσιτή στέγη, με έμφαση στις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων, καθώς και στις κοινωνικές διαστάσεις της κλιματικής αλλαγής και του περιβάλλοντος. Στους δανειολήπτες της CEB συγκαταλέγονται κυβερνήσεις, τοπικές και περιφερειακές αρχές, δημόσιες και ιδιωτικές τράπεζες, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και άλλοι φορείς. Η CEB, η οποία διαθέτει πιστοληπτική αξιολόγηση triple-A, χρηματοδοτείται μέσω των διεθνών κεφαλαιαγορών. Συμπληρωματικά, λαμβάνει χρηματοδότηση από δωρητές για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της.

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