Βανς από Ελβετία: Σημαντική η πρόοδος στις συνομιλίες - Θετικές ενδείξεις για συμφωνία

Σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν διαπίστωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, κατά τη διάρκεια δηλώσεών του τη Δευτέρα (22/6) στην Ελβετία, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει να επιτρέψει την είσοδο διεθνών επιθεωρητών πυρηνικών εγκαταστάσεων στη χώρα, ενώ οι σχετικές συζητήσεις για το πλαίσιο και τις διαδικασίες των επιθεωρήσεων ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα.

Ο Βανς αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, σημειώνοντας ότι έχει σχεδιαστεί ειδικός μηχανισμός για τη διατήρηση της διέλευσης των πλοίων από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό. Όπως διευκρίνισε, οι τεχνικές διαβουλεύσεις γύρω από το ζήτημα θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.

Αναφερόμενος στα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι βασική επιδίωξη της αμερικανικής πλευράς είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού που θα διασφαλίζει πως οι οικονομικοί πόροι θα αξιοποιούνται προς όφελος του ιρανικού λαού και δεν θα κατευθύνονται στη χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, σχολιάζοντας την κατάσταση ασφαλείας στο Λίβανο, ο Βανς ανέφερε ότι οι σχετικές συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και υπογράμμισε πως στόχος της Ουάσιγκτον παραμένει η επίτευξη μιας ευρύτερης περιφερειακής κατάπαυσης του πυρός.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την έκβαση των διαπραγματεύσεων, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές έχουν ήδη θέσει τις βάσεις για την επίτευξη μιας συνολικής και επιτυχούς τελικής συμφωνίας.

«Έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ καλό πλαίσιο για να καταλήξουμε σε μια επιτυχημένη τελική συμφωνία», δήλωσε χαρακτηριστικά.