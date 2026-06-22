Δένδιας: Επενδύσεις €150 εκατ. για την ενεργειακή αναβάθμιση στρατιωτικών εγκαταστάσεων

Ο εκσυγχρονισμός των στρατιωτικών υποδομών με γνώμονα την ενεργειακή εξοικονόμηση και την προστασία του περιβάλλοντος βρίσκεται στο επίκεντρο των δράσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπως τόνισε ο υπουργός Νίκος Δένδιας, ανακοινώνοντας την υλοποίηση έργων συνολικού ύψους άνω των 150 εκατ. ευρώ σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας πρέπει να λάβουν υπόψη τους ως Ένοπλες Δυνάμεις στραμμένες στο μέλλον, ότι το ελληνικό περιβάλλον είναι κύρια πλουτοπαραγωγική πηγή για το ελληνικό έθνος και κατά συνέπεια η προστασία του εντάσσεται και αυτή στην ευρύτερη αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων. Άρα λοιπόν, με ακριβώς αυτήν τη στρατηγική πυξίδα αντιμετωπίζουμε τις δραστηριότητες του Υπουργείου», ανάφερε ο κ. Δένδιας κατά την τελετή βράβευσης Μονάδας των Ενόπλων Δυνάμεων ως «Φίλου του Περιβάλλοντος»· βραβείο που απονεμήθηκε στην 871 Αποθήκη Βάσεως Εφοδιασμού Καυσίμων (871 ΑΒΕΚ) σε αναγνώριση των περιβαλλοντικών δράσεων που ανέπτυξε κατά τη διάρκεια του έτους.

Ως προς τα έργα που υλοποιούνται από το Υπουργείο, ο κ. Δένδιας σημείωσε:

«Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, διότι το να προβαίνει κανείς σε γενικόλογες διακηρύξεις λίγα σημαίνει, υλοποιεί συγκεκριμένα 21 έργα ενεργειακής αναβάθμισης στρατιωτικών εγκαταστάσεων, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ, αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους. Και αυτό δεν είναι σύνηθες για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ενδεικτικά αναφέρω, έργα ενεργειακής αναβάθμισης στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, στις Στρατιωτικές Σχολές, στα Επιχειρησιακά Στρατηγεία αλλά και στο Πολεμικό Μουσείο».

Αναφερθείς στις καινοτόμες λύσεις που προωθούνται με σκοπό την ενεργειακή εξοικονόμηση, σημείωσε:

«Αναγνωρίζουμε τον κρίσιμο ρόλο, παραδείγματος χάριν, των Στρατιωτικών Εργοστασίων. Υλοποιούμε έτσι ένα συνολικό πρόγραμμα, άλλο πρόγραμμα, το οποίο υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια και προβλέπει την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων συνολικού εμβαδού άνω των 100 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων σε 23 στρατιωτικές παραγωγικές εγκαταστάσεις.»

«Υπάρχει όμως πάντοτε ένας συμβολισμός και ένα κεντρικό παράδειγμα. Και γι’ αυτό το κεντρικό παράδειγμα και τον κεντρικό συμβολισμό επελέγη ακριβώς το ίδιο το κτήριο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Είναι ένα κτήριο το οποίο και περιβαλλοντικά αλλά, θα μου επιτρέψετε να πω, και αισθητικά, όπως και ολόκληρο το Στρατόπεδο, αποτελούσε πρόκληση. Πρόκληση – θα μου επιτρέψετε πάλι τη βαριά έκφραση – ασχήμιας και υπερκατανάλωσης πόρων. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, έχουν υλοποιηθεί και συνεχίζουν και υλοποιούνται μια σειρά από δράσεις που αφορούν όλες τις προσόψεις των κτηρίων», είπε ακόμη ο Υπουργός και προσέθεσε:

«Αυτή τη στιγμή εκτελείται το υπόλοιπο του έργου, η βόρεια πρόσοψη του κτιρίου, η οποία είναι βιοκλιματική, η οποία μειώνει ουσιαστικά το ενεργειακό αποτύπωμα, όπως επίσης και μονώσεων στη στέγη του κτηρίου και επίσης σημαντικής συντήρησης στο εσωτερικό του κτηρίου, σε 10.000 τετραγωνικά μέτρα εσωτερικών χώρων. Τα εξωτερικά τετραγωνικά μέτρα της βόρειας μόνον πλευράς υπερβαίνουν τις 26.000 τ.μ. Αντιλαμβάνεται κανείς το μέγεθος του έργου, αλλά και σε μια σειρά μηχανολογικών επεμβάσεων που θα εξοικονομήσουν ενέργεια. Ως απλό παράδειγμα, σας λέω τους δεκάδες ανελκυστήρες του κτηρίου. Και βεβαίως εκατοντάδες δέντρα φυτεύονται στον ευρύτερο χώρο».

Παράλληλα, ο κ. Δένδιας ανέφερε πως «διεκδικούμε το Στρατόπεδο «Παπάγου», το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, να μετατραπεί σε ένα περιβαλλοντικό και αισθητικό υπόδειγμα, το οποίο θα αποτελεί κεφάλαιο για την ευρύτερη περιοχή, κεφάλαιο για την Πατρίδα, κεφάλαιο για την Εθνική Άμυνα. Αλλά επανέρχομαι, αυτό συνιστά τον συμβολισμό. Αυτό συνιστά το απτό, ορατό στον μέσο Έλληνα πολίτη, ο οποίος δεν έχει την ευκαιρία και τη δυνατότητα να επισκεφθεί τα εκατοντάδες στρατόπεδα και εγκαταστάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, όμως βλέπει, διέρχεται μπροστά από το Υπουργείο».