Αττική: Πάνω από 27.000 αλκοτέστ και 8 συλλήψεις στο τετραήμερο

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Πέμπτης έως και τα ξημερώματα της Δευτέρας, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής της ΓΑΔΑ πραγματοποίησε νέα εκτεταμένη εξόρμηση σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, στο πλαίσιο στοχευμένων τροχονομικών ελέγχων και δράσεων για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), καθώς και στελέχη των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων πραγματοποιήθηκαν 27.042 αλκοολομετρήσεις, από τις οποίες προέκυψαν 212 παραβάσεις. Παράλληλα, συνελήφθησαν οκτώ οδηγοί που οδηγούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένδειξη μεγαλύτερη από 0,60 mgr/l.

Επιπλέον, καταγράφηκαν συνολικά 4.185 τροχονομικές παραβάσεις, μεταξύ των οποίων υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, παραβίαση φωτεινών σηματοδοτών και οδήγηση χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Στο πλαίσιο των ελέγχων ακινητοποιήθηκαν 368 οχήματα, ενώ τα 100 από αυτά απομακρύνθηκαν με γερανό. Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν στην αφαίρεση 660 αδειών οδήγησης και 200 αδειών κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, τα θετικά δείγματα αλκοολομέτρησης αντιστοιχούν μόλις στο 0,78% του συνόλου των ελέγχων. Η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και το επόμενο διάστημα.