Καρναβάλι Πάτρας: Ο Ερυθρός Σταυρός διαχειρίστηκε εκατοντάδες περιστατικά μέθης

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρέθηκαν και χθες (21/2) οι εθελοντές και το προσωπικό του Ερυθρού Σταυρού στο κέντρο της Πάτρας, εξαιτίας των εκδηλώσεων του καρναβαλιού.

Ο Ερυθρός Σταυρός προχώρησε σε διαδοχικές παρεμβάσεις στο κέντρο της πόλης, με την πλειονότητα των περιστατικών να αφορά λιποθυμίες και περιστατικά έντονης μέθης. Αρκετοί πολίτες έλαβαν επιτόπου τις πρώτες βοήθειες, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά τους σε νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 20 και το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου καταγράφηκαν και αντιμετωπίστηκαν συνολικά 223 περιστατικά.

Καθώς οι εκδηλώσεις κορυφώνονται σήμερα, οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα.

