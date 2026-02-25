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Δήμος Αθηναίων: Κυκλοφοριακή ανάσα για την Πλάκα: Σε λειτουργία η αναστροφή στη Λεωφόρο Αμαλίας
Ειδήσεις
22:18 - 25 Φεβ 2026

Δήμος Αθηναίων: Κυκλοφοριακή ανάσα για την Πλάκα: Σε λειτουργία η αναστροφή στη Λεωφόρο Αμαλίας

Reporter.gr Newsroom
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Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα (25/2) μια κυκλοφοριακή παρέμβαση που αποτελούσε πάγιο αίτημα των κατοίκων της Πλάκας. Πρόκειται για τη νέα ρύθμιση με φωτεινό σηματοδότη, η οποία επιτρέπει πλέον την αναστροφή στη Λεωφόρο Αμαλίας, στο ύψος της Βασιλίσσης Όλγας, διευκολύνοντας σημαντικά την πρόσβαση προς την περιοχή.      

Μέχρι πρότινος, η είσοδος στο συγκεκριμένο σημείο του κέντρου της Αθήνας από τη συγκεκριμένη κατεύθυνση προκαλούσε έντονη κυκλοφοριακή επιβάρυνση και ταλαιπωρία τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες. Το πρόβλημα είχε αναδειχθεί επανειλημμένα, με εκατοντάδες πολίτες να έχουν υπογράψει σχετικό αίτημα.

Με τη νέα ρύθμιση:

  • Εξασφαλίζεται πιο άμεση και εύκολη πρόσβαση των κατοίκων στις κατοικίες τους.

  • Μειώνεται η περιττή κυκλοφορία περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος.

  • Περιορίζεται η άσκοπη επιβάρυνση του οδικού δικτύου στο κέντρο της πόλης.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, σε δήλωσή του, υπογράμμισε ότι η δημοτική αρχή ανταποκρίνεται στα αιτήματα των πολιτών με ουσιαστικές παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα. Όπως ανέφερε, η ενεργοποίηση του φωτεινού σηματοδότη στη Λεωφόρο Αμαλίας, στο ύψος της Βασιλίσσης Όλγας, δίνει οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα, καθώς οι οδηγοί δεν θα χρειάζεται πλέον να πραγματοποιούν ολόκληρο τον κύκλο γύρω από την πλατεία Συντάγματος.

Ο κ. Δούκας έκανε λόγο για μια σημαντική κυκλοφοριακή «ανάσα» για το κέντρο της Αθήνας, τονίζοντας ότι η πόλη έχει ανάγκη από παρεμβάσεις —μικρές και μεγάλες— που καθιστούν την καθημερινή ζωή πιο λειτουργική και πιο ανθρώπινη.

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