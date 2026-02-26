Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλειστοί 6 σταθμοί από τις 10 το πρωί του Σαββάτου (28/2)

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης του μέσου THEMA, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, στις 10.00 π.μ. θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών:
- «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός»,
- «Δημοκρατίας»,
- «Βενιζέλου»,
- «Αγίας Σοφίας»,
- «Σιντριβάνι» ,
- «Πανεπιστήμιο».
Πιθανές καθυστερήσεις
Λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς (ΠΟΣ), ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια ή περιορισμοί στη λειτουργία της Γραμμής.