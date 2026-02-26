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Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλειστοί 6 σταθμοί από τις 10 το πρωί του Σαββάτου (28/2)
Ειδήσεις
18:39 - 26 Φεβ 2026

Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλειστοί 6 σταθμοί από τις 10 το πρωί του Σαββάτου (28/2)

Reporter.gr Newsroom
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Κλειστοί θα παραμείνουν κατόπιν εντολής της ΕΛ.ΑΣ. έξι σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, από τις 10 το πρωί, λόγω της συγκέντρωσης για τη συμπλήρωση τριών ετών από τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.  

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης του μέσου THEMA, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, στις 10.00 π.μ. θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών:

  • «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός»,
  • «Δημοκρατίας»,
  • «Βενιζέλου»,
  • «Αγίας Σοφίας»,
  • «Σιντριβάνι» ,
  • «Πανεπιστήμιο».

Πιθανές καθυστερήσεις

Λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς (ΠΟΣ), ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια ή περιορισμοί στη λειτουργία της Γραμμής.

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