ΠΑΣΟΚ: Ο Φλωρίδης επιβουλεύτηκε την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης

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Ο Γιώργος Φλωρίδης επιμένει στη δήλωσή του πως «όποιος μιλάει για μπαζώματα είναι για τα μπάζα» και το ΠΑΣΟΚ ζητά την αποπομπή του από την κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα από το ΠΑΣΟΚ σχολιάζουν πως «ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, έχει χάσει κάθε αίσθηση μέτρου.

Φαντασιώνεται πως αποκάλυψε αόρατες συνωμοσίες, ενώ ο ίδιος αν και ο καθ' ύλην αρμόδιος υπουργός επιχείρησε να καθοδηγήσει τη Δικαιοσύνη βγάζοντας πορίσματα στη Βουλή και τα τηλεοπτικά κανάλια, πριν καν επιληφθεί της έρευνας το δικαστικό συμβούλιο.

Αποκαλύφθηκε η αναξιοπιστία και η βαθύτατα αντιθεσμική στάση του μετά την παραπομπή Τριαντόπουλου για το μπάζωμα, που σήμερα αναγκάζεται να παραδεχθεί ότι τελικά έγινε και ίσως συνετέλεσε να χαθούν στοιχεία.

Είναι πλέον ξεκάθαρο πως όσο εκκρεμεί η υπόθεση στη Δικαιοσύνη δεν μπορεί να παραμένει υπουργός εκείνος που επιβουλεύτηκε την ανεξαρτησία της.

Είναι ζήτημα διαφάνειας η άμεση παραίτηση ή αποπομπή του».