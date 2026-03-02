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Μιχαηλίδου: Οι πολιτικές για την οικογένεια και τη στέγαση πρέπει να προχωρούν μαζί
Ειδήσεις
22:45 - 02 Μαρ 2026

Μιχαηλίδου: Οι πολιτικές για την οικογένεια και τη στέγαση πρέπει να προχωρούν μαζί

Reporter.gr Newsroom
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Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε σήμερα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου με την Αυστριακή Ομοσπονδιακή υπουργό για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ένταξης και Οικογένειας Claudia Bauer.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι διεθνείς εξελίξεις στην Κύπρο και τη Μέση Ανατολή, με τις δύο πλευρές να υπογραμμίζουν την ανάγκη αποκλιμάκωσης της έντασης και ενίσχυσης της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το δημογραφικό ζήτημα με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν εμπειρίες και πολιτικές για τη στήριξη της οικογένειας και τη διευκόλυνση της γονεϊκότητας. Η ελληνική πλευρά παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται για την ενίσχυση των οικογενειών, όπως η άδεια μητρότητας για ελεύθερες επαγγελματίες, οι φορολογικές παρεμβάσεις υπέρ τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, τα προγράμματα στέγασης «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2», καθώς και τα vouchers για βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν ότι τα οικονομικά κίνητρα αποτελούν σημαντικό εργαλείο, αλλά δεν αρκούν από μόνα τους, καθώς η απόφαση δημιουργίας οικογένειας συνδέεται και με ευρύτερους κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σύνδεση του δημογραφικού με το στεγαστικό, με την ελληνική πλευρά να παρουσιάζει το εύρος της στεγαστικής πρόκλησης και τις πολιτικές που υλοποιούνται για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών. Η Ελληνίδα υπουργός αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις αξιοποίησης ανενεργών δημόσιων ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων πρώην στρατοπέδων, καθώς και στα μέτρα που αφορούν τη ρύθμιση της βραχυχρόνιας μίσθωσης και της επενδυτικής δραστηριότητας στην αγορά ακινήτων. Η αυστριακή πλευρά έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αναγνωρίζοντας τη σημασία της πρόσβασης σε προσιτή κατοικία ως βασικού παράγοντα δημογραφικής βιωσιμότητας.

Η κα Μιχαηλίδου, αμέσως μετά τη συνάντηση, δήλωσε: «Το δημογραφικό είναι μια σύνθετη πρόκληση που δεν αντιμετωπίζεται με ένα μόνο μέτρο. Απαιτεί πολιτικές που στηρίζουν ουσιαστικά την οικογένεια, μειώνουν το κόστος ζωής και δημιουργούν συνθήκες ασφάλειας για το μέλλον. Η πρόσβαση στη στέγαση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τις αποφάσεις των νέων ανθρώπων και γι’ αυτό οι πολιτικές για το δημογραφικό και το στεγαστικό πρέπει να προχωρούν μαζί».

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