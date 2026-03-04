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COSMOTE TELEKOM: Μεγάλος Χορηγός του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
Ειδήσεις
12:30 - 04 Μαρ 2026

COSMOTE TELEKOM: Μεγάλος Χορηγός του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Reporter.gr Newsroom
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Η COSMOTE TELEKOM στηρίζει, ως Μεγάλος Χορηγός, το 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το οποίο διεξάγεται από την Πέμπτη 5 Μαρτίου έως την Κυριακή 15 Μαρτίου, τόσο σε φυσικούς χώρους όσο και online (online.filmfestival.gr). 

Στο πλαίσιο αυτό, η COSMOTE TELEKOM υλοποιεί μια σειρά από στοχευμένες δράσεις, εμπλουτίζοντας την εμπειρία του κοινού του Φεστιβάλ και ενισχύοντας τη σύνδεση της διοργάνωσης με τη σύγχρονη οπτικοακουστική δημιουργία.

Το Φεστιβάλ γίνεται ταινία με πρωτοβουλία της COSMOTE TELEKOM

Η COSMOTE TELEKOM, ως Μεγάλος Χορηγός του Φεστιβάλ, ανέλαβε την πρωτοβουλία να υλοποιήσει τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ αφιερωμένου στην ιστορία και την καθημερινότητα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, μετατρέποντας τον ίδιο τον θεσμό σε κινηματογραφική αφήγηση. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζώρτζης Γρηγοράκης (Digger), ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει η COSMOTE TV και την εκτέλεση παραγωγής η FILMIKI.

Πρεμιέρα για την παραγωγή της COSMOTE TV «Γιατί Είναι Μαύρα τα Βουνά»

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί ειδική προβολή του επεισοδίου «Τελετές» της νέας σειράς ντοκιμαντέρ της COSMOTE TV, «Γιατί Είναι Μαύρα τα Βουνά». Η παραγωγή, η οποία αποτελείται συνολικά από 6 επεισόδια, ακολουθεί τον διεθνώς αναγνωρισμένο εθνομουσικολόγο Christopher King σε ένα οδοιπορικό στην Ήπειρο, αναζητώντας τις ρίζες της δημοτικής μουσικής και την πολιτισμική της συνέχεια στον 21ο αιώνα. Η σειρά, σε συμπαραγωγή με τo Onassis Culture, θα κάνει πρεμιέρα το επόμενο διάστημα, αποκλειστικά στο COSMOTE HISTORY. Η ειδική προβολή, θα πραγματοποιηθεί, παρουσία του Christopher King, το Σάββατο 7/3 στις 19.00 στην Αίθουσα Τώνια Μαρκετάκη . Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, με έκδοση μηδενικού εισιτηρίου από τα ταμεία του Φεστιβάλ.

Τελετή Λήξης με λάμψη OSCARS®

Τη λάμψη των βραβείων OSCARS® θα έχει την ευκαιρία να ζήσει το κοινό του Φεστιβάλ, καθώς μετά την τελετή λήξης, την Κυριακή 15 Μαρτίου, θα προβληθεί σε απευθείας σύνδεση με το Λος Άντζελες, μέσω της COSMOTE TV, η 98η Τελετή Απονομής των χρυσών αγαλματιδίων. Το Ολύμπιον θα συνδεθεί ζωντανά με τη μεγαλύτερη κινηματογραφική βραδιά στον κόσμο, προβάλλοντας το pre-show, το red carpet και την απονομή των βραβείων της Ακαδημίας. Η μετάδοση πραγματοποιείται από την COSMOTE TV, η οποία διαθέτει τα αποκλειστικά δικαιώματα των OSCARS® στην Ελλάδα και είναι το μοναδικό ελληνικό τηλεοπτικό δίκτυο με παρουσία στο κόκκινο χαλί της διοργάνωσης.

Πλούσιο το πρόγραμμα του 28ου ΦΝΘ

Στο 28ο ΦΝΘ θα παρουσιαστούν συνολικά 252 ντοκιμαντέρ, μεταξύ των οποίων 80 παγκόσμιες πρεμιέρες – αριθμός ρεκόρ για τη διοργάνωση – καθώς και δεκάδες διεθνείς και ευρωπαϊκές πρεμιέρες. Το Φεστιβάλ φιλοξενεί σημαντικούς δημιουργούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ ξεχωρίζει η παρουσία της Ζιλιέτ Μπινός, που θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη τόσο ως σκηνοθέτιδα, όσο και ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Μέσα από τα διεθνή διαγωνιστικά τμήματα, τις δράσεις της Αγοράς και τα αφιερώματα, η διοργάνωση αναδεικνύει διαχρονικά τη σύγχρονη δυναμική του ντοκιμαντέρ και τη διεθνή του απήχηση.

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