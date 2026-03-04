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ΕΛΣΤΑΤ: Μεικτή εικόνα στο χονδρεμπόριο - Πτώση τζίρου το φθινόπωρο, ισχυρή ανάκαμψη το Δεκέμβριο
ΕΜΠΟΡΙΟ
12:23 - 04 Μαρ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Μεικτή εικόνα στο χονδρεμπόριο - Πτώση τζίρου το φθινόπωρο, ισχυρή ανάκαμψη το Δεκέμβριο

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τους μηνιαίους Δείκτες Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Χονδρικό Εμπόριο, με έτος βάσης 2021=100,0 της περιόδου Οκτωβρίου-Δεκέμβριου 2025.    

H εξέλιξή τους, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία χωρίς ημερολογιακή και εποχική διόρθωση, έχει ως εξής:

Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο της περιόδου Οκτωβρίου-Δεκέμβριου 2025, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους δείκτες της περιόδου Οκτωβρίου-Δεκέμβριου 2024, παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

• Οκτωβρίου, μείωση 0,4%

• Νοεμβρίου, μείωση 2,8% και

• Δεκέμβριου, αύξηση 3,5%

ενώ οι Δείκτες Όγκου στο Χονδρικό Εμπόριο παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

• Οκτωβρίου, αύξηση 1,4%

• Νοεμβρίου, μείωση 2,1% και

• Δεκέμβριου, αύξηση 7,5%

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Διευκρινίζεται ότι η χρονοσειρά του εποχικά διορθωμένου δείκτη επαναϋπολογίζεται κάθε φορά που προστίθεται μια νέα παρατήρηση και μπορεί να διαφέρει από το 100 στο έτος βάσης, καθώς η εποχική επίδραση δεν είναι ίδια κάθε χρόνο. Ως εκ τούτου, η εποχικά διορθωμένη χρονοσειρά διαφέρει από την αντίστοιχη που δημοσιεύτηκε σε Ανακοινώσεις προηγούμενων περιόδων.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/03/2026 - 15:14
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