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ΙΕΛΚΑ: Στο 1,38% ο πληθωρισμός στα σουπερμάρκετ τον Φεβρουάριο 2026
Οικονομία
12:19 - 04 Μαρ 2026

ΙΕΛΚΑ: Στο 1,38% ο πληθωρισμός στα σουπερμάρκετ τον Φεβρουάριο 2026

Reporter.gr Newsroom
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Στο πλαίσιο στοχευμένης μηνιαίας έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) αποκλειστικά στο κανάλι των μεγάλων αλυσίδων σουπερμάρκετ σχετικά με τις πληθωριστικές τάσεις στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων, εξετάστηκε η πορεία των τιμών τον Φεβρουάριο 2026 σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025.

Από την έρευνα προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

  1. Ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σουπερμάρκετ είναι της τάξης του +1,38% τον Φεβρουάριο 2026 σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025. Ο δείκτης τιμών Φεβρουαρίου 2026 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιανουάριο 2026 είναι μειωμένος κατά -0,19%.

Συνολικά το κυλιόμενο 12μηνο (Μάρτιος 2025-Φεβρουάριος 2026) καταγράφει αύξηση +1,55%.

Σχήμα 1: Δείκτης εξέλιξης τιμών Αλυσίδων Σουπερμάρκετ (1/2024-2/2026)

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  1. Μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Φεβρουάριο 2026 σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες:
  • Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού: -6,29%
  • Τροφές και είδη για κατοικίδια: -5,39%
  • Είδη μιας χρήσης, οικιακά και είδη για πάρτι: -3,02%
  • Χαρτικά, καλλυντικά και είδη προσωπική φροντίδας: -2,79%
  • Τρόφιμα παντοπωλείου: -2,53%

Οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα τόσο της ομαλοποίησης της αγοράς και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται στα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού και στα τρόφιμα παντοπωλείου (η μείωση προέρχεται από τις κατηγορίες του ξηρού τρόφιμου).

  1. Μεγαλύτερες αυξήσεις τον Φεβρουάριο 2026 σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες:
  • Φρέσκα κρέατα: +8,88%
  • Φρέσκα φρούτα και λαχανικά: +7,89
  • Αλλαντικά: +5,79%
  • Μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρώδη: +5,51%
  • Ζύμες νωπές και κατεψυγμένες: +3,66%

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Τόσο στο κρέας, όσο και στη σοκολάτα οι αυξήσεις παρουσιάζουν σημαντική αποκλιμάκωση σε χαμηλότερα ποσοστά σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Σε σχέση με τις αυξήσεις στα φρέσκα κρέατα πρόκειται για εξέλιξη η οποία οφείλεται πρώτον στις αυξήσεις των διεθνών τιμών στα εισαγόμενα είδη και ειδικά στο μοσχάρι λόγω της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου (σημειώνεται ότι η πλειοψηφία του μοσχαριού και χοιρινού που καταναλώνεται στην Ελλάδα είναι εισαγωγής) και δεύτερον στις ασθένειες ζώων που έπληξαν πολλές περιοχές εκτροφής στην Ελλάδα και ειδικά τα αμνοερίφια. Οι αυξήσεις στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά αποδίδονται κυρίως στις καιρικές συνθήκες του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2025, με τις αυξημένες βροχοπτώσεις και τα πλημμυρικά φαινόμενα να επηρεάζουν τα προϊόντα.

  1. Οι λόγοι στους οποίους αποδίδεται η τάση της ευρύτερης συγκράτησης των τιμών προϊόντων στα σουπερμάρκετ:
  • Συγκράτηση πληθωρισμού. Οι τιμές παρουσιάζουν συγκράτηση την τελευταία διετία στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων λόγω των μεγάλων όγκων προϊόντων που διακινούν, των οικονομιών κλίμακας, της οργανωσιακής-τεχνολογικής ετοιμότητας τους και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.
  • Υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων. Η συγκράτηση στις τιμές εμφανίζεται πολύ πιο γρήγορα στα μεγάλα σημεία πώλησης λόγω μεγαλύτερης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων. Δηλαδή διακινούν πιο γρήγορα το απόθεμα τους και προβαίνουν πιο σύντομα σε νέες αγορές για αναπλήρωση των αποθεμάτων.
  • Επίδραση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Τα μερίδια πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι μεγαλύτερα στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ λόγω μεγαλύτερου εύρους κωδικολογίου, ενώ την τελευταία διετία καταγράφουν αύξηση.

Σημειώνεται ότι η επίδραση της νέας πρωτοβουλίας για μείωση τιμών δεν είναι δυνατόν να αποτιμηθεί στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, καθώς η πρωτοβουλία επηρέασε τις πωλήσεις μόνο λίγων ημερών του μήνα Οκτωβρίου.

Σχετικά με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ

Τα συμπεράσματα και αποτελέσματα της έρευνας βασίζονται σε ανάλυση στο σύνολο των πραγματικών μηνιαίων πωλήσεων και όχι σε δειγματοληψία.

Για το σκοπό της έρευνας αναλύθηκε η μεταβολή της μοναδιαίας αξίας ανά κατηγορία προϊόντος (πωλήσεις προς όγκο) ανάμεσα στους μήνες Φεβρουάριο 2026 και Φεβρουάριο 2025. Ο συγκεκριμένος δείκτης αντικατοπτρίζει τόσο την πορεία των τιμών, όσο και τις αγοραστικές επιλογές των καταναλωτών.

Στόχος της έρευνας είναι η αντικειμενική καταγραφή των τιμών ξεχωριστά στο κανάλι της οργανωμένης λιανικής (σουπερμάρκετ), το οποίο αποτελεί πλέον το κύριο κανάλι διάθεσης βασικών καταναλωτικών αγαθών, με σημαντικές διαφοροποιήσεις λειτουργίας σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά τόσο λόγω των μέτρων της Πολιτείας όσο και λόγω των οικονομιών μεγέθους.

Η έρευνα επαναλαμβάνεται ανά μήνα συγκρίνοντας την εξέλιξη των τιμών σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

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