Η διοίκηση της Deutsche Welle υπερασπίζεται το «λουκέτο» στο ελληνικό πρόγραμμα

Η διοίκηση της Deutsche Welle αποφάσισε να κλείσει την ελληνόφωνη υπηρεσία της από την 1η Ιανουαρίου 2027, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από πολιτικούς, οργανώσεις και φορείς στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Γερμανία. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη πρωτοβουλία συλλογής υπογραφών με αποδέκτη τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή, με αίτημα την επανεξέταση της απόφασης.

Η γενική διευθύντρια της DW, Μπάρμπαρα Μάσσινγκ, η οποία ανέλαβε καθήκοντα τον Οκτώβριο του 2025 και είναι η πρώτη γυναίκα επικεφαλής του γερμανικού διεθνούς δημόσιου μέσου, εξήγησε σε συνέντευξή της στα ΝΕΑ ότι η απόφαση συνδέεται με σημαντικές περικοπές στον προϋπολογισμό του οργανισμού. Η χρηματοδότηση της DW από τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό μειώθηκε συνολικά κατά 21 εκατομμύρια ευρώ για το 2026, ποσό που προκύπτει από μείωση επιχορήγησης κατά 10 εκατομμύρια και από την κάλυψη μισθολογικών αυξήσεων ύψους 11 εκατομμυρίων.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η DW αναγκάζεται να μειώσει δαπάνες και υπηρεσίες περίπου κατά 10% μέσα σε τρία χρόνια. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, αποφασίστηκε η πλήρης κατάργηση της ελληνόφωνης υπηρεσίας, ενώ άλλες από τις συνολικά 32 ξενόγλωσσες υπηρεσίες θα συνεχίσουν να λειτουργούν με περιορισμούς. Η επιλογή βασίστηκε στη στρατηγική προτεραιότητα του οργανισμού να επικεντρώνει τους πόρους του σε περιοχές όπου η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης είναι πιο περιορισμένη.

Η Μάσινγκ αναγνώρισε ότι η ελληνική υπηρεσία έχει μακρά ιστορία και σημαντική συμβολή στις ελληνογερμανικές σχέσεις, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της δικτατορίας, όταν παρείχε ανεξάρτητη ενημέρωση. Ωστόσο, υποστήριξε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος, ως δημοκρατικά κράτη-μέλη της ΕΕ με ανεπτυγμένο μιντιακό περιβάλλον, δεν αποτελούν πλέον προτεραιότητα σε σχέση με περιοχές όπου η πρόσβαση σε ανεξάρτητη δημοσιογραφία είναι πιο περιορισμένη.

Παρά το κλείσιμο της ελληνόφωνης υπηρεσίας, η DW δηλώνει ότι θα συνεχίσει να απευθύνεται στο ελληνικό κοινό μέσω των διεθνών ψηφιακών και πολύγλωσσων πλατφορμών της.

Τέλος, σημειώνουμε ότι υπάρχουν αρκετές αντιδράσεις για την απόφαση της νέας διοίκησης. Από τα 32 ξενόγλωσσα προγράμματα, το ελληνικό είναι το μόνο που αναστέλλει τη λειτουργία του. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό κόστος είναι του ελληνικού προγράμματος θεωρείται σχετικά μικρό και διαχειρήσιμο. Ήδη υπάρχουν προσπάθειες πολιτικών παραγόντων ώστε να ανακληθεί το λουκέτο. Ταυτόχρονα μαζεύονται υπογραφές ώστε να ασκηθεί πίεση για ανατροπή της αρχικής απόφασης.