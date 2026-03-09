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Ξεκίνησε η συγκέντρωση υπογραφών για να παραμείνει ζωντανή η «φωνή» της Deutsche Welle
Ειδήσεις
15:53 - 09 Μαρ 2026

Ξεκίνησε η συγκέντρωση υπογραφών για να παραμείνει ζωντανή η «φωνή» της Deutsche Welle

Reporter.gr Newsroom
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Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της Deutsche Welle να τερματίσει το ελληνικό της πρόγραμμα από την 1η Ιανουαρίου 2027, έπειτα από 62 χρόνια συνεχούς λειτουργίας. Η εξέλιξη αυτή κινητοποίησε δημοσιογραφικούς και ομογενειακούς φορείς, μεταξύ των οποίων η ΠΟΕΣΥ, η Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου, η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας, ο Γερμανο-ελληνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος (DHW) και ο Σύλλογος Ελλήνων Επιστημόνων Φρανκφούρτης.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη διατήρηση της ελληνικής υπηρεσίας, κατατέθηκε κοινή πρωτοβουλία με επιστολή προς μέλη της Ομοσπονδιακή Βουλή της Γερμανίας. Την πρωτοβουλία συνυπογράφουν ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας Φίλιππος Φόρτωμας, ο βουλευτής Σερρών και γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. του κόμματος Τάσος Χατζηβασιλείου, ο Κύπριος βουλευτής Χάρης Γεωργιάδης, καθώς και ο επικεφαλής του Konrad Adenauer Foundation για την Ελλάδα και την Κύπρο, Marian Wendt.

Σημαντική εξέλιξη για το μέλλον του ελληνόφωνου προγράμματος της DW αποτέλεσε η επίσημη έγκριση και ανάρτηση της σχετικής αναφοράς (petition) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Bundestag. Με την εξέλιξη αυτή ανοίγει πλέον ο δρόμος για τη συλλογή υπογραφών από πολίτες που επιθυμούν να στηρίξουν τη διατήρηση της ελληνικής υπηρεσίας.

Με αφορμή την εξέλιξη αυτή, φιλοξενήθηκε τη Δευτέρα 9 Μαρτίου στη Φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και συγκεκριμένα στην εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» με τους Νατάσα Βησσαρίωνος και Γιώργος Κεραμιδάς, ο επικεφαλής της ομογενειακής ιστοσελίδας «Δορυφόρος Μονάχου», Κώστας Τάτσης. Ο ίδιος αναφέρθηκε στη σημασία της επίσημης ανάρτησης του αιτήματος στην ιστοσελίδα του γερμανικού κοινοβουλίου.

Όπως τόνισε, η δημοσίευση της αναφοράς αποτελεί ένδειξη ότι αναγνωρίστηκε η θεσμική σημασία του αιτήματος. Το κείμενο ζητά από το γερμανικό κοινοβούλιο να παρέμβει ώστε να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι και να προσαρμοστεί ο προϋπολογισμός της Deutsche Welle, προκειμένου να αποφευχθεί το κλείσιμο του ελληνικού τμήματος. Παράλληλα, ζητείται να ανασταλεί η απόφαση διακοπής του προγράμματος και να πραγματοποιηθεί νέα αξιολόγηση. Εφόσον συγκεντρωθεί σημαντικός αριθμός υπογραφών, το θέμα θα τεθεί προς συζήτηση στο γερμανικό κοινοβούλιο, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε «πάγωμα» της απόφασης.

Ο κ. Τάτσης σημείωσε ότι η ανακοίνωση για τη διακοπή του ελληνικού προγράμματος προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς πρόκειται για το μοναδικό από τα 32 ξενόγλωσσα προγράμματα της Deutsche Welle που προβλέπεται να καταργηθεί. Όπως ανέφερε, η κατάργηση μιας υπηρεσίας που απευθύνεται σε δύο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης – την Ελλάδα και την Κύπρο – αλλά και σε περίπου 500.000 Έλληνες που ζουν στη Γερμανία, στέλνει αρνητικό μήνυμα για τις ελληνογερμανικές σχέσεις. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το επιχείρημα περί πλήρους ενσωμάτωσης των Ελλήνων στη γερμανική κοινωνία δεν αποτελεί επαρκή αιτιολόγηση για το κλείσιμο της υπηρεσίας.

Ο ίδιος αναφέρθηκε ακόμη στον ιστορικό ρόλο που διαδραμάτισε το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle κατά τη διάρκεια της δικτατορίας στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι σήμερα, σε μια εποχή όπου η παραπληροφόρηση και τα λεγόμενα «fake news» αποτελούν καθημερινό φαινόμενο, η ελληνική υπηρεσία της DW εξακολουθεί να αποτελεί μια αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης.

Τέλος, υπενθύμισε ότι στην επίσημη πλατφόρμα συγκέντρωσης υπογραφών μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε επιθυμεί από όλο τον κόσμο – και όχι μόνο από τη Γερμανία – μέχρι τις 16 Απριλίου.

Η σελίδα της Γερμανικής Βουλής για το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle: https://epetitionen.bundestag.de/content/petitionen/_2026/_02/_24/Petition_195590.html?fbclid=IwY2xjawQblOZleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFNMUl2NFJRUXY5MHhYZGg0c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHou2T3Klw8LAg4YUHsdH7UkieZCln8tGuwxlzu3_CT7Dzm1_7kvQzL8x9YRX_aem_YDhVC55cUXKKrMccejLbmw

Τελευταία τροποποίηση στις 09/03/2026 - 15:57
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