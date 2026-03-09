Γερμανία: Ήττα του CDU και πράσινος θρίαμβος στις τοπικές εκλογές της Βάδης-Βυρτεμβέργης

Πρεμιέρα με το αριστερό για το CDU του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στον εκλογικό μαραθώνιο του 2026, κατά τον οποίο πραγματοποιούνται πέντε κρατιδιακές εκλογές. Πρώτος σταθμός ήταν η Βάδη-Βυρτεμβέργη όπου σε ένα ντέρμπι οι Πράσινοι επικράτησαν έναντι των Χριστιανοδημοκρατών, με τον πρώην ομοσπονδιακό υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Τζεμ Όζντεμιρ να επικρατεί.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα, οι Πράσινοι πήραν 30,2% των ψήφων, το CDU 29,7%, η ακροδεξιά AfD 18,8%, ενώ το SPD έπιασε στο νήμα την είσοδο στη Βουλή με 5,5%. Εκτός Βουλής έμειναν οι FDP και η Αριστερά. Αμφότεροι οι σχηματισμοί έλαβαν 4,4%.

Οι Πράσινοι αποδυναμώθηκαν μεν κατά 2,4% σε σχέση με το 2021, κάτι που αποδείχθηκε αρκετό παρά την άνοδο του CDU κατά 5,6%. Θεωρητικά οι Χριστιανοδημοκράτες θα μπορούσαν να σχηματίσουν κυβέρνηση με την AfD, η οποία εκτινάχθηκε κατά 9,1%, ωστόσο ο επικεφαλής της, Μάνουελ Χάγκελ, απέρριψε το ενδεχόμενο αυτό. Το SPD έχασε το 50% των ψήφων του, ενώ το FDP χάνει την εκπροσώπηση σε ένα τοπικό κοινοβούλιο που θεωρούνταν κάποτε κάστρο του, με πτώση κατά 6,1%. Η Αριστερά κέρδισε μεν 0,8%, αλλά δεν κατόρθωσε να μπει στο τοπικό κοινοβούλιο, με τους εκπροσώπους της να αποδίδουν το χαμηλότερο των προσδοκιών ποσοστό τους στην πόλωση.

Το ιστορικό των Πρασίνων στη Βάδη-Βυρτεμβέργη

Σημειώνεται ότι οι δημοσκοπήσεις έδειχναν τους Πράσινους στο 17% και τους Χριστιανοδημοκράτες στο 31% στη Βάδη-Βυρτεμβέργη. Ωστόσο ο Τζεμ Όζντεμιρ, εκμεταλλευόμενος την αναγνωρισιμότητά του σε ομοσπονδιακό επίπεδο, κατάφερε να ανατρέψει όλα τα προγνωστικά, διευρύνοντας την εκλογική του βάση ιδιαίτερα τον τελευταίο μήνα.

Υπενθυμίζεται ότι οι Πράσινοι θέτουν τον πρωθυπουργό στη Βάδη-Βυρτεμβέργη από το 2011. Τότε είχαν βγει δεύτεροι με επικεφαλής τον Βίνφριντ Κρέτσμαν, στον απόηχο του πυρηνικού ατυχήματος στη Φουκοσίμα. Μέχρι το 2016 συγκυβερνούσαν με τους Σοσιαλδημοκράτες. Ο Κρέτσμαν επικράτησε εκ νέου στις εκλογικές αναμετρήσεις του 2016 και του 2021 και σχημάτισε συγκυβερνήσεις με τους Χριστιανοδημοκράτες. Απέρριψε νέα υποψηφιότητα μετά από τρεις θητείες, με τα σκήπτρα να λαμβάνει ο Τζεμ Όζντεμιρ, που έχει μακρά παρουσία στο πολιτικό Βερολίνο. Ο Όζντεμιρ θεωρείται από τα πιο κεντρώα στελέχη του κόμματός του, όπως εξάλλου και το σύνολο των Πρασίνων του κρατιδίου, το οποίο ζει κυρίως από την αυτοκινητοβιομηχανία. Πλέον το έδαφος στρώνεται για κυβέρνηση συνασπισμού των δύο πρώτων, Πρασίνων και Χριστιανοδημοκρατών, με την AfD να είναι αξιωματική αντιπολίτευση.

Οι συνέπειες σε ομοσπονδιακό επίπεδο

Το αποτέλεσμα αποτελεί έναν θρίαμβο για τους Πράσινους, οι οποίοι βρίσκονται σε μια μόνιμη κρίση ταυτότητας μετά τη συμμετοχή τους στην κυβέρνηση του «Φαναριού» επί Όλαφ Σολτς και με δεδομένο ότι οι πράσινες πολιτικές έχουν χάσει τη δημοφιλία που είχαν πριν από κάποια χρόνια. Ωστόσο η νίκη του Όζντεμιρ αποτελεί και ένα σήμα ισχύος της κεντρώας τάσης έναντι της αριστερής. Παρόλα αυτά δεν αναμένεται κάποια ευρύτερη ανάκαμψη του κόμματος σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Από εκεί και πέρα, παρά το ισχυρό ποσοστό Χριστιανοδημοκρατών και Πρασίνων, το κέντρο «σβήνει». Οι Ελεύθεροι Δημοκράτες, που είναι εκτός Ομοσπονδιακής Βουλής, χάνουν σταθερά σε δυναμική και οδεύουν προς την πολιτική εξαφάνιση. Την ίδια στιγμή, το SPD κόντεψε να μείνει εκτός από το τοπικό κοινοβούλιο και σημείωσε τη χειρότερη επίδοσή του στη Δυτική Γερμανία.

Πλήγμα αποτελεί η ήττα των Χριστιανοδημοκρατών και για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς προσωπικά. Ήταν η πρώτη εκλογική αναμέτρηση μετά τις ομοσπονδιακές εκλογές του Φεβρουαρίου του 2025 και μια νίκη θα του έδινε την απαραίτητη ώθηση για τη συνέχιση της πολιτικής του στο Βερολίνο και για τις υπόλοιπες τέσσερις κρατιδιακές εκλογές που διεξάγονται εντός του έτους. Επόμενος σταθμός είναι σε δύο εβδομάδες η αναμέτρηση στην Ρηνανία-Παλατινάτο, όπου κονταροχτυπιούνται για την πρώτη θέση το SPD με το CDU.