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Στον εισαγγελέα ο Πολωνός για κατασκοπεία στη Σούδα – Φωτογράφιζε πλοία της βάσης
Ειδήσεις
14:56 - 13 Μαρ 2026

Στον εισαγγελέα ο Πολωνός για κατασκοπεία στη Σούδα – Φωτογράφιζε πλοία της βάσης

Reporter.gr Newsroom
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Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 13/3 ο Πολωνός υπήκοος που συνελήφθη την Πέμπτη στη Σούδα, κατηγορούμενος για υπόθεση κατασκοπείας που συνδέεται με δραστηριότητες γύρω από τη στρατιωτική βάση της περιοχής.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο άνδρας φέρεται να κατέγραφε με φωτογραφίες πλοία που βρίσκονταν στη βάση και να αποστέλλει το υλικό στην Πολωνία. Ο ίδιος, πάντως, αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο συλληφθείς κινούνταν στο νησί με ένα λευκό βαν, το οποίο είχε διαμορφωθεί ως τροχόσπιτο. Η παρουσία και η συμπεριφορά του είχαν κινήσει εδώ και καιρό το ενδιαφέρον των Αρχών, οι οποίες τον παρακολουθούσαν.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ηλεκτρονικό εξοπλισμό, μεταξύ των οποίων ένα λάπτοπ, ένα τάμπλετ και ένα USB stick. Παράλληλα, στο κινητό τηλέφωνο του άνδρα βρέθηκαν φωτογραφίες που απεικονίζουν πλοία και αεροσκάφη από τη στρατιωτική εγκατάσταση της Σούδας.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος της δραστηριότητας του συλληφθέντος και οι πιθανές διασυνδέσεις της υπόθεσης.

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