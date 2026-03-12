Σούδα: Νέα σύλληψη για κατασκοπεία - Πολωνός στο μικροσκόπιο της ΕΥΠ

Δεν έχουν περάσει παρά μερικές μέρες από τη σύλληψη ενός Γεωργιανού στην περιοχή που κρίθηκε ως ύποπτος για κατασκοπεία και σήμερα το έργο παίχτηκε σε επανάληψη καθώς συνελήφθη ένας υπήκοος Πολωνίας ως ύποπτος για κατασκοπεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς είχε εγκατασταθεί σε κοντινή περιοχή και φέρεται να χρησιμοποιούσε όχημα με πολωνικές πινακίδες, προκειμένου να μην κινεί υποψίες ενώ φωτογράφιζε σημεία ενδιαφέροντος. Ο νεαρός Πολωνός τέθηκε σε διακριτική παρακολούθηση από την ΕΥΠ και τελικά συνελήφθη από αστυνομικές δυνάμεις.