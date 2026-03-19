Σχεδόν στο 15% η σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση στην Ελλάδα το 2025

Στο 14,9% διαμορφώνεται το ποσοστό του πληθυσμού στην Ελλάδα που αντιμετωπίζει σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για το 2025, με βάση εισοδήματα του 2024. Ο δείκτης, που αποτυπώνει όσους στερούνται τουλάχιστον 7 από 13 βασικά αγαθά και υπηρεσίες, αναδεικνύει τις επίμονες πιέσεις στο βιοτικό επίπεδο των νοικοκυριών.

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, το ποσοστό του πληθυσμού που στερείται τουλάχιστον 7 από έναν κατάλογο 13 αγαθών και υπηρεσιών (δηλαδή ο δείκτης που υπολογίζει το «ποσοστό του πληθυσμού με σοβαρές υλικές και κοινωνικές στερήσειςΕυρώπη 2030») ανέρχεται σε 14,9% (περισσότερες πληροφορίες για τη μέθοδο υπολογισμού των δεικτών παρατίθενται στις επεξηγηματικές σημειώσεις).

Με βάση το Γράφημα 1, η σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση το 2025 (δείκτης «Ευρώπη 2030») αυξήθηκε κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2024 (14,0%) στο σύνολο του πληθυσμού. Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει αύξηση της σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης για τα παιδιά ηλικίας 0-17 ετών, η οποία ανέρχεται σε 2,0 ποσοστιαίες μονάδες το 2025 (15,9%) σε σχέση με το 2024 (13,9%).

Όσον αφορά στην ηλικιακή ομάδα των ατόμων 65 ετών και άνω, παρατηρείται αύξηση της σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες το 2025 (14,1%) σε σχέση με το 2024 (12,8%) (Πίνακας 1). Στις ηλικίες 18 έως 64 ετών παρατηρείται αύξηση της σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες το 2025 (15,0%) σε σχέση με το 2024 (14,4%).

Στο Γράφημα 2 παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή του πληθυσμού με σοβαρές υλικές και κοινωνικές στερήσεις, κατά συνιστώσα σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης. Με βάση τα στοιχεία αυτά, διαπιστώνεται κυρίως η οικονομική αδυναμία του πληθυσμού να αντικαταστήσουν τα φθαρμένα έπιπλα (55,6%), να πληρώσουν το ενοίκιο ή τη δόση δανείου ή τους πάγιους λογαριασμούς (41,8%), να καλύψουν έκτακτες αλλά αναγκαίες δαπάνες (50,5%) ή να πληρώσουν για μια εβδομάδα διακοπών (46,6%).

Στο Γράφημα 3 παρουσιάζονται τα ποσοστά της σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης ανά συνιστώσα στέρησης και κατάσταση πληθυσμού (σύνολο πληθυσμού, φτωχός, μη φτωχός) για το έτος 2025.

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το report της ΕΛΣΤΑΤ