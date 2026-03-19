ΕΣΗΕΑ: Απεβίωσε ο Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει την απώλεια του συναδέλφου Ιωάννη Χαραλαμπόπουλου, ο οποίος απεβίωσε σήμερα (19/3) σε ηλικία 72 ετών.

Ο Γιάννης Χαραλαμπόπουλος γεννήθηκε το 1954 στο Κοπανάκι Τριφυλίας. Αφού ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές γράφτηκε και ανακηρύχθηκε πτυχιούχος του τμήματος Στατιστικής της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά. Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε στην εφημ. «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», στην οποία άρχισε να εργάζεται από το 1977, απασχολούμενος στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ ενώ για πολλά χρόνια και έως τη συνταξιοδότησή του εργάστηκε στην «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ», στο ίδιο ρεπορτάζ.

Ο Γιάννης Χαραλαμπόπουλος διακρίθηκε για το υψηλό επαγγελματικό του ήθος και τη συναδελφική αλληλεγγύη, καθώς ουδέποτε επέδειξε αντιδεοντολογική συμπεριφορά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως συλλυπείται τους συγγενείς, τους οικείους και τους φίλους του.

Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον Γιάννη Χαραλαμπόπουλο θα δοθεί την ερχόμενη Δευτέρα, 23 Μαρτίου, στις 15:00, στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.