Οι ΗΠΑ στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν την πρώτη αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Κούβα, μεταφέροντας με αεροσκάφος κιτ τροφίμων και ειδών υγιεινής. Η ενέργεια αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα στο πλαίσιο της δέσμευσης της Ουάσινγκτον να διαθέσει συνολικά 100 εκατ. δολάρια σε ανθρωπιστική βοήθεια προς τον «κουβανικό λαό», την ώρα που εντείνει παράλληλα την πίεση προς το κομμουνιστικό καθεστώς του νησιού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, η πτήση αναχώρησε την Τρίτη από το Μαϊάμι, στο πλαίσιο συνεργασίας με την ανθρωπιστική οργάνωση Catholic Relief Services (CRS).

«Η σημερινή πτήση περιέχει κιτ τροφίμων και είδη υγιεινής για έως και 700 κουβανικές οικογένειες. Η άμεση διανομή από τους τοπικούς εκπροσώπους των ενοριών στο νησί θα διασφαλίσει ότι αυτή η ζωτικής σημασίας αμερικανική βοήθεια θα φτάσει στους Κουβανούς που έχουν ανάγκη, χωρίς το καθεστώς να μπορεί να την εκτρέψει ή να την κλέψει», ανέφερε η οργάνωση.

Η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα αντιφατική, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ διατηρούν σε ισχύ το εμπάργκο κατά της Κούβας από το 1962, μέτρο που έχει συμβάλει στη διαμόρφωση σοβαρών οικονομικών, ενεργειακών και κοινωνικών προβλημάτων στη χώρα. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο μετά τον πετρελαϊκό αποκλεισμό που επέβαλε η Ουάσινγκτον από τον Ιανουάριο.

Η πρόταση για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας είχε διατυπωθεί αρχικά τον περασμένο Νοέμβριο, μετά το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα Μελίσα, ενώ στη συνέχεια ενισχύθηκε με πρωτοβουλία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κουβανικής καταγωγής. Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, η Αβάνα αποδέχθηκε την προσφορά στα τέλη Μαΐου.