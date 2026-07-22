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ICAP CRIF: Ανάπτυξη με «καύσιμο» τις επιχειρήσεις - ΑΕΠ +2,1%, κέρδη +24% και επενδυτική δυναμική
Οικονομία
12:49 - 22 Ιουλ 2026

ICAP CRIF: Ανάπτυξη με «καύσιμο» τις επιχειρήσεις - ΑΕΠ +2,1%, κέρδη +24% και επενδυτική δυναμική

Reporter.gr Newsroom
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Η ανοδική πορεία της ελληνικής οικονομίας συνεχίστηκε και το 2025, καθώς, σύμφωνα με τη μελέτη της ICAP CRIF «Η Ελλάδα σε Αριθμούς 2026», το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1% σε όρους όγκου σε σχέση με το 2024, διαμορφούμενο στα 204,4 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, ο πληθωρισμός παραμένει σε τροχιά αποκλιμάκωσης. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή του Φεβρουαρίου 2026 ήταν αυξημένος κατά 2,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ συνολικά το 2025 ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,5% έναντι του 2024.

Οι εκτιμήσεις της Κομισιόν παραμένουν θετικές για τα επόμενα χρόνια καθώς προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,2% το 2026 και 1,7% το 2027, χρονιά κατά την οποία ολοκληρώνεται η λειτουργία του Ταμείου Ανάκαμψης. Για τον πληθωρισμό αναμένει υποχώρηση στο 2,3% το 2026, ενώ εκτιμά ότι θα διαμορφωθεί στο 2,4% το 2027, λόγω της σταθερής ζήτησης και της αναμενόμενης ανόδου των τιμών της ενέργειας.

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Ισχυρή άνοδος σε πωλήσεις και κερδοφορία

Η μελέτη των οικονομικών αποτελεσμάτων των ελληνικών επιχειρήσεων για το 2024 δείχνει σημαντική βελτίωση των βασικών οικονομικών μεγεθών.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 6,2% σε σχέση με το 2023, ενώ τα καθαρά προ φόρων κέρδη ενισχύθηκαν κατά 24%.

Σύμφωνα με την ανάλυση, περίπου το 81% της συνολικής αύξησης της κερδοφορίας προήλθε από τους κλάδους της Μεταποίησης και των Λοιπών Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η έντονη αυτή αύξηση επηρεάστηκε καθοριστικά από τις επιδόσεις μόλις τριών επιχειρήσεων. Εάν αυτές εξαιρεθούν από το δείγμα, η αύξηση των συνολικών καθαρών κερδών περιορίζεται στο 6,1%, αντί για 24,3%.

Παράλληλα, τόσο ο Χρηματοπιστωτικός όσο και ο Μη Χρηματοπιστωτικός Τομέας κατέγραψαν βελτίωση των επιδόσεών τους το 2024. Ωστόσο, η μεγαλύτερη συμβολή στη συνολική αύξηση των εσόδων και των κερδών προήλθε από τον Μη Χρηματοπιστωτικό Τομέα, ο οποίος συνέβαλε κατά 86,1% στη μεταβολή των συνολικών εσόδων και κατά 59,6% στη μεταβολή των συνολικών κερδών.

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Οι κλάδοι που ξεχώρισαν

Από την ανάλυση των 35.683 επιχειρήσεων του Μη Χρηματοπιστωτικού Τομέα προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 5,7%, φτάνοντας τα 252,2 δισ. ευρώ, έναντι 238,5 δισ. ευρώ το 2023.

Επτά από τους εννέα βασικούς κλάδους παρουσίασαν αύξηση πωλήσεων το 2024. Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο κατέγραψαν οι Κατασκευές (+26,3%), ακολουθούμενες από τις Μεταφορές – Επικοινωνίες (+18%) και τα Ορυχεία – Λατομεία (+15,6%).

Παρά τη μικρότερη ποσοστιαία αύξηση (+4,8%), ο κλάδος του Εμπορίου είχε τη μεγαλύτερη συμβολή στη συνολική αύξηση του κύκλου εργασιών του Μη Χρηματοπιστωτικού Τομέα, καθώς αντιστοιχούσε περίπου στο ένα τρίτο της συνολικής μεταβολής.

Αντίθετα, υποχώρηση κατέγραψαν οι κλάδοι της Γεωργίας – Αλιείας (-5,3%) και της Ενέργειας – Ύδρευσης (-5,7%). Ωστόσο, η επίδρασή τους στη συνολική εικόνα ήταν περιορισμένη, καθώς αντιπροσωπεύουν μικρό μέρος των συνολικών πωλήσεων του τομέα, με μερίδια 1% και 6,2%, αντίστοιχα.

Στη δήλωσή του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ICAP CRIF, Νικήτας Κωνσταντέλλου, σημειώνει ότι, παρά τις διαρθρωτικές προκλήσεις, η γενικότερη εικόνα του ελληνικού εταιρικού τομέα παραμένει θετική και ενισχύει τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, με την ανάπτυξη να εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να κινείται πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

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