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Morgan Stanley: «Ψήφος» εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Top Picks και τιμές στόχοι
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16:24 - 21 Ιουλ 2026

Morgan Stanley: «Ψήφος» εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Top Picks και τιμές στόχοι

Reporter.gr Newsroom
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Η Morgan Stanley εμφανίζεται αισιόδοξη για τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου, εκτιμώντας ότι ο κλάδος θα παρουσιάσει αναβαθμίσεις στις προβλέψεις κερδοφορίας, ισχυρή πιστωτική ανάπτυξη και επιδόσεις που ενδέχεται να ξεπεράσουν τις προσδοκίες της αγοράς. 

Όπως σημειώνει, το μακροοικονομικό περιβάλλον εξακολουθεί να λειτουργεί υποστηρικτικά, η ζήτηση για νέα δάνεια παραμένει ισχυρή και οι αποτιμήσεις των ελληνικών τραπεζών εξακολουθούν να θεωρούνται ελκυστικές.

Οι τιμές-στόχοι και οι συστάσεις του αμερικανικού οίκου διαμορφώνονται ως εξής:

  • Τράπεζα Πειραιώς: τιμή-στόχος 11,30 ευρώ – σύσταση Overweight
  • Eurobank: τιμή-στόχος 4,90 ευρώ – σύσταση Overweight
  • Alpha Bank: τιμή-στόχος 4,90 ευρώ – σύσταση Overweight
  • Εθνική Τράπεζα: τιμή-στόχος 17,20 ευρώ – σύσταση Equal-weight
  • CrediaBank: τιμή-στόχος 1,16 ευρώ – σύσταση Equal-weight

Η Morgan Stanley ξεχωρίζει την Τράπεζα Πειραιώς και τη Eurobank ως τις κορυφαίες επιλογές της, θεωρώντας ότι διαθέτουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να παρουσιάσουν αποτελέσματα καλύτερα των εκτιμήσεων και να προχωρήσουν σε αναθεώρηση προς τα πάνω των στόχων τους για το σύνολο του έτους.

Παράλληλα, ο οίκος επισημαίνει ότι η πιστωτική επέκταση εξακολουθεί να κινείται με ιδιαίτερα ισχυρούς ρυθμούς. Οι νέες χορηγήσεις κατά το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου αυξήθηκαν περίπου 40% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 16% σε ετήσια βάση, κυρίως χάρη στα επιχειρηματικά δάνεια. Τα συνολικά υπόλοιπα δανείων καταγράφουν ετήσια αύξηση 7,4%, ενώ οι προθεσμιακές καταθέσεις αντιπροσωπεύουν πλέον το 23% των συνολικών καταθέσεων, γεγονός που αυξάνει το κόστος χρηματοδότησης χωρίς, ωστόσο, να αλλοιώνει ουσιαστικά τη συνολική εικόνα του κλάδου.

Πειραιώς: Οι μεγαλύτερες πιθανότητες υπέρβασης των εκτιμήσεων

Για την Τράπεζα Πειραιώς, η Morgan Stanley προβλέπει καθαρά κέρδη ύψους 324 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο, επίπεδο περίπου 7% υψηλότερο από τη μέση πρόβλεψη της αγοράς. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους και οι προμήθειες θα ενισχύσουν τη λειτουργική κερδοφορία, ενώ βλέπουν περιθώριο αύξησης κατά περίπου 5% στις προβλέψεις για τα καθαρά έσοδα από τόκους του 2026, καθώς και σημαντική αναθεώρηση προς τα πάνω των στόχων για τις προμήθειες έως το 2028. Για τον λόγο αυτό αναβαθμίζουν και τις εκτιμήσεις τους για τα κέρδη ανά μετοχή της περιόδου 2026-2028.

Eurobank: Προοπτικές για υψηλότερη καθοδήγηση

Ανάλογα θετική είναι η εικόνα και για τη Eurobank, για την οποία η Morgan Stanley προβλέπει καθαρά κέρδη 414 εκατ. ευρώ, περίπου 8% υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Η τράπεζα αναμένεται να εμφανίσει ισχυρές επιδόσεις τόσο στα καθαρά έσοδα από τόκους όσο και στις προμήθειες, γεγονός που, σύμφωνα με την έκθεση, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση περίπου 6% της καθοδήγησης για τα καθαρά έσοδα από τόκους του 2026. Παράλληλα, οι προβλέψεις για τα κέρδη ανά μετοχή αναθεωρούνται ανοδικά κατά 2%-3%, κυρίως χάρη στις καλύτερες επιδόσεις των προμηθειών.

Alpha Bank και Εθνική: Στήριξη από τις προμήθειες

Για την Alpha Bank, ο αμερικανικός οίκος προβλέπει καθαρά κέρδη 244 εκατ. ευρώ, ελαφρώς υψηλότερα από τη συναίνεση της αγοράς. Οι μεγαλύτερες θετικές εκπλήξεις αναμένονται στις προμήθειες, οι οποίες ενισχύονται τόσο από έκτακτα έσοδα όσο και από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων επενδυτικής τραπεζικής, διαχείρισης κεφαλαίων και χορηγήσεων. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας εκτιμάται ότι θα παραμείνει κοντά στο 14,7%.

Για την Εθνική Τράπεζα, οι αναλυτές προβλέπουν καθαρά κέρδη 315 εκατ. ευρώ, περίπου 6% υψηλότερα από τις προβλέψεις της αγοράς. Η Morgan Stanley θεωρεί πιθανό η διοίκηση να αναβαθμίσει τις εκτιμήσεις της για τα καθαρά έσοδα από τόκους, μεταβαίνοντας από πρόβλεψη χαμηλής μονοψήφιας αύξησης σε ετήσια άνοδο περίπου 5%, ενώ αναμένει και ισχυρότερη συμβολή των προμηθειών.

CrediaBank: Έμφαση στην ανάπτυξη των χορηγήσεων

Για τη CrediaBank, η Morgan Stanley διατηρεί σύσταση Equal-weight, προβλέποντας καθαρά κέρδη περίπου 9 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο. Η τράπεζα εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει αύξηση 12% στα καθαρά έσοδα από τόκους και 10% στις προμήθειες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, συνεχίζοντας τη στρατηγική της για ταχύτερη ανάπτυξη των χορηγήσεων σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό. Ωστόσο, η επιλογή αυτή συνεπάγεται και υψηλότερο κόστος καταθέσεων, ενώ ο δείκτης κεφαλαίων CET1 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 16%, ελαφρώς χαμηλότερα λόγω της αύξησης των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού.

Συνολικά, η Morgan Stanley εξακολουθεί να θεωρεί ότι οι ελληνικές τράπεζες προσφέρουν έναν από τους πιο ελκυστικούς συνδυασμούς αναπτυξιακών προοπτικών και αποτίμησης στην ευρωπαϊκή αγορά. Η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, η ισχυρή πιστωτική επέκταση, η αυξημένη συνεισφορά των προμηθειών και οι πιθανές αναβαθμίσεις στις προβλέψεις κερδοφορίας ενισχύουν το θετικό επενδυτικό αφήγημα, με την Πειραιώς και τη Eurobank να παραμένουν οι κορυφαίες επιλογές του οίκου.

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