Κεφαλογιάννη: Νέο «χάρτη» για τον τουρισμό φέρνει το Ειδικό Χωροταξικό – Υπογράφεται την επόμενη εβδομάδα

Στην τελική ευθεία μπαίνει το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, καθώς, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η υπογραφή του αναμένεται μέσα στην επόμενη εβδομάδα, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα σχεδιάζεται η τουριστική ανάπτυξη στη χώρα.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, η υπουργός τόνισε ότι το νέο πλαίσιο, το οποίο εκπονήθηκε σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον υπουργό Σταύρο Παπασταύρου, έχει ως βασικό στόχο τη χωρική οργάνωση της τουριστικής δραστηριότητας, τη βιώσιμη ανάπτυξη των προορισμών και την καλύτερη κατανομή των επενδύσεων.

Όπως ανέφερε, το νέο χωροταξικό θα αποτυπώνει τις διαφορετικές «ταχύτητες» που παρουσιάζουν οι ελληνικοί προορισμοί: από τις περιοχές με έντονη τουριστική ανάπτυξη, όπου απαιτούνται κανόνες και όρια για την αποφυγή υπερφόρτωσης, έως τις περιοχές που χρειάζονται ενίσχυση μέσω νέων υποδομών και επενδύσεων.

«Υπάρχουν πολύ δημοφιλείς και ανεπτυγμένοι προορισμοί, αλλά και περιοχές της χώρας που χρειάζονται στήριξη», σημείωσε η υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι το ζητούμενο είναι ένας πιο ισορροπημένος τουριστικός χάρτης.

Όρια στις πιέσεις και νέες ευκαιρίες ανάπτυξης

Το νέο πλαίσιο αναμένεται να λειτουργήσει ως εργαλείο για την αντιμετώπιση των πιέσεων που δημιουργεί η αυξημένη τουριστική δραστηριότητα σε ορισμένες περιοχές, προστατεύοντας παράλληλα το φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο της χώρας.

Στόχος της κυβέρνησης είναι οι επενδύσεις να κατευθυνθούν με μεγαλύτερη στρατηγική σε περιοχές που διαθέτουν δυνατότητες ανάπτυξης, ώστε να ενισχυθεί η περιφερειακή οικονομία και να περιοριστούν φαινόμενα υπερσυγκέντρωσης τουριστών σε συγκεκριμένους προορισμούς.

Η υπουργός σημείωσε ότι η στρατηγική του υπουργείου δεν περιορίζεται στην αύξηση των αφίξεων, αλλά επικεντρώνεται σε έναν ποιοτικότερο, βιώσιμο και ανθεκτικό τουρισμό, ο οποίος θα αφήνει μεγαλύτερο αποτύπωμα στην οικονομία και στις τοπικές κοινωνίες.

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Ρεκόρ στον τουρισμό και στόχος η επιμήκυνση της σεζόν

Αναφερόμενη στη μέχρι σήμερα πορεία του ελληνικού τουρισμού, η Όλγα Κεφαλογιάννη υπογράμμισε ότι η χώρα έχει καταγράψει διαδοχικά ρεκόρ τα τελευταία χρόνια.

Όπως είπε, το 2023 ξεπεράστηκαν οι επιδόσεις του 2019, το 2024 σημειώθηκε νέο ιστορικό ρεκόρ, ενώ το 2025 καταγράφηκαν οι καλύτερες επιδόσεις μέχρι σήμερα.

Ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με την ίδια, έχει το γεγονός ότι η αύξηση των τουριστικών εσόδων ξεπέρασε την αύξηση των αφίξεων, ενώ ενισχύθηκε η κίνηση και εκτός της παραδοσιακής θερινής περιόδου.

«Σιγά σιγά αρχίζουμε να κερδίζουμε το στοίχημα για τουρισμό 12 μήνες τον χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νέο μοντέλο διαχείρισης προορισμών

Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής, προωθείται και η δημιουργία Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών σε περιφέρειες και δήμους, αρχικά σε πιλοτική βάση.

Οι οργανισμοί αυτοί θα έχουν στόχο τον καλύτερο συντονισμό των φορέων, την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε περιοχής και την αντιμετώπιση προβλημάτων που συνδέονται με τις υποδομές και τη φέρουσα ικανότητα των προορισμών.

Επενδύσεις στην τουριστική εκπαίδευση

Η υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη σύνδεσης της τουριστικής εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, επισημαίνοντας ότι οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η επαναφορά του μοντέλου λειτουργίας ξενοδοχείου και εκπαιδευτηρίου στις εγκαταστάσεις της Αναβύσσου, της Περαίας Θεσσαλονίκης και του Ηρακλείου Κρήτης, μέσω συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα.

Όπως ανέφερε, περισσότεροι από 18.000 εργαζόμενοι και άνεργοι στον τουρισμό έχουν ήδη συμμετάσχει σε προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Πολιτική αντιπαράθεση και ΟΠΕΚΕΠΕ

Η κ. Κεφαλογιάννη, ερωτηθείσα για τις εκλογές, επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία, με βάση και τις δηλώσεις του πρωθυπουργού για εκλογές την άνοιξη του 2027.

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ υπογράμμισε ότι πρέπει να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης, τόσο οι ποινικές όσο και οι πολιτικές, ώστε να μην παραμείνουν σκιές.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τον τρόπο με τον οποίο αντιπολιτεύεται την κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι έχει υιοθετήσει μια «τοξική» πολιτική αντιπαράθεση και χαρακτηρίζοντάς το «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ».