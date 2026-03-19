ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σε ελεύθερη πτώση η Wall Street εν μέσω αβεβαιότητας στο Ιράν
Χρηματιστήρια
15:50 - 19 Μαρ 2026

Σε ελεύθερη πτώση η Wall Street εν μέσω αβεβαιότητας στο Ιράν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι αμερικανικές μετοχές υποχωρούν την Πέμπτη (19/3), ενώ οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, καθώς η Wall Street παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον πόλεμο με το Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow χάνει 0,66% στις 45.922,16 μονάδες, ο S&P 500 κινείται πτωτικά κατά 0,80% στις 6.573,11 μονάδες και ο Nasdaq βυθίζεται κατά 1,12% στις 21.910,31 μονάδες.

Την ίδια στιγμή, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, που αποτελεί το διεθνές σημείο αναφοράς, εκτινάσσονται κατά 4,38% στα 112,07 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια West Texas Intermediate (WTI) ενισχύονται κατά 1,37% στα 96,75 δολάρια το βαρέλι.

Η άνοδος των διεθνών τιμών πετρελαίου ακολούθησε επίθεση του Ιράν σε κρίσιμη εγκατάσταση εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο Κατάρ, καθώς και επίθεση του Ισραήλ στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars του Ιράν. Στη συνέχεια, το Ιράν ανταπέδωσε πλήττοντας ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Κατάρ.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι εάν υπάρξουν νέες επιθέσεις σε εγκαταστάσεις στο Κατάρ, οι ΗΠΑ θα «καταστρέψουν μαζικά ολόκληρο το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars».

«Το βασικό δίλημμα παραμένει το ίδιο: οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν “κερδίσει” τον πόλεμο με τη συμβατική έννοια, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει στρατιωτική λύση για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ χωρίς την ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων. Αυτό σημαίνει ότι η ναυσιπλοΐα δεν πρόκειται να επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς χωρίς κάποια διπλωματική λύση — και προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε ο Adam Crisafulli της Vital Knowledge.

Στο μεταξύ, η μετοχή της Micron Technology δέχτηκε πιέσεις, καταγράφοντας πτώση 7%. Αναλυτές της Citi απέδωσαν την κίνηση κυρίως σε «ρευστοποιήσεις κερδών», δεδομένου ότι η έλλειψη στην προσφορά μνημών είχε συμβάλει σχεδόν στον τριπλασιασμό των εσόδων της εταιρείας στο τελευταίο τρίμηνο.

Υπενθυμίζεται ότι η Wall Street προέρχεται από μια ιδιαίτερα αρνητική συνεδρίαση. Την Τετάρτη, ο Dow κατρακύλησε περίπου 768 μονάδες (1,6%), καταγράφοντας νέο χαμηλό έτους. Ο δείκτης έκλεισε μάλιστα κάτω από τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών, ένα τεχνικό επίπεδο που υποδηλώνει αρνητική μακροπρόθεσμη τάση. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 1,4%, ενώ ο Nasdaq Composite έχασε 1,5%.

Η πτώση ήρθε μετά από απροσδόκητα υψηλό δείκτη τιμών παραγωγού και αυξημένες πληθωριστικές προσδοκίες από τη Fed, ενισχύοντας τους φόβους ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει την αμερικανική οικονομία σε στασιμοπληθωρισμό — δηλαδή περίοδο χαμηλής ανάπτυξης και υψηλού πληθωρισμού.

Παράλληλα, μειώθηκαν οι προσδοκίες για μείωση επιτοκίων, αν και η Fed εξακολουθεί να σηματοδοτεί μία πιθανή μείωση εντός του έτους. Οι αγορές εκτιμούν πλέον με πιθανότητα σχεδόν 80% ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια το 2026, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Οι επενδυτές διατηρούν ελπίδες ότι η αγορά θα ανακάμψει, καθώς τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και η ανθεκτική καταναλωτική ζήτηση αποτελούν θετικούς παράγοντες. Ωστόσο, προς το παρόν, ο βασικός παράγοντας αβεβαιότητας παραμένει η διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν.

«Το μεγαλύτερο ερώτημα είναι πόσο θα διαρκέσει αυτή η κρίση. Αν παραταθεί σημαντικά, τότε οι επιπτώσεις στον πληθωρισμό και ενδεχομένως στην ανάπτυξη είναι αυτές που θα πλήξουν την αγορά», δήλωσε ο Venu Krishna της Barclays στο CNBC. «Δεν είμαστε ακόμη σε αυτό το σημείο. Δεν αποτελεί το βασικό μας σενάριο. Προς το παρόν, απλώς ελπίζουμε για το καλύτερο».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το υπεράκτιο οικόπεδο «Μπλοκ 2» εισέρχεται στη δεύτερη φάση ερευνών
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το υπεράκτιο οικόπεδο «Μπλοκ 2» εισέρχεται στη δεύτερη φάση ερευνών

Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες παρά τον πόλεμο – Ανεβάζει τις τιμές-στόχους η Deutsche Bank
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες παρά τον πόλεμο – Ανεβάζει τις τιμές-στόχους η Deutsche Bank

«Παράθυρο» στον κόσμο της καινοτομίας ανοίγει και φέτος στα Ιωάννινα - Κορυφαίοι ομιλητές στο TechFuse
Τεχνολογία

«Παράθυρο» στον κόσμο της καινοτομίας ανοίγει και φέτος στα Ιωάννινα - Κορυφαίοι ομιλητές στο TechFuse

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σε κλοιό ρευστοποιήσεων η Wall Street – Βουτιά άνω του 2% για τον Nasdaq
Χρηματιστήρια

Σε κλοιό ρευστοποιήσεων η Wall Street – Βουτιά άνω του 2% για τον Nasdaq

SpaceX: Κέρδη 4% μετά από απώλειες 24% σε τρεις συνεδριάσεις
Χρηματιστήρια

SpaceX: Κέρδη 4% μετά από απώλειες 24% σε τρεις συνεδριάσεις

Το βαρύ κλίμα στη Wall Street παρέσυρε τις Ευρωαγορές
Χρηματιστήριο

Το βαρύ κλίμα στη Wall Street παρέσυρε τις Ευρωαγορές

Wall Street: Ο Nasdaq βυθίζεται, καθώς «ξεφουσκώνει» το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης
Χρηματιστήρια

Wall Street: Ο Nasdaq βυθίζεται, καθώς «ξεφουσκώνει» το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 11:32

6 ελληνικές και κυπριακές εταιρείες στη Διεθνή Έκθεση Συστημάτων Πυρασφάλειας, Ασφάλειας και Προστασίας, INTERSCHUTZ 2026

Ειδήσεις
24/06/2026 - 11:31

Γερμανία: Βελτιώνεται το επιχειρηματικό κλίμα – Πιο αισιόδοξες οι επιχειρήσεις τον Ιούνιο

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
24/06/2026 - 11:31

Μεταναστευτική πολιτική: Μουντιάλ vs πραγματικότητα

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 11:17

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την Rheinmetall

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 11:11

ICEYE: Ένας χρόνος λειτουργίας των εγκαταστάσεών της στην Αθήνα – Ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία

Αναλύσεις
24/06/2026 - 11:11

Citi για Metlen: «Ψήφος» εμπιστοσύνης με περιθώριο ανόδου 24% και τιμή-στόχο έως €80

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 10:54

Sell-off στις ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες μετά τις πληροφορίες για τις φρεγάτες F126

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
24/06/2026 - 10:47

Η Eurobank τιμήθηκε με το πρώτο Σήμα Διαφορετικότητας από το Υπ. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Ειδήσεις
24/06/2026 - 10:41

Πέθανε ο Τάκης Γκώνιας - Σπεσιαλίστας στις απευθείας εκτελέσεις φάουλ

Αναλύσεις
24/06/2026 - 10:39

XA: Λελογισμένη διόρθωση σε συνέχεια του τεχνολογικού sell-off 

Πολιτική
24/06/2026 - 10:32

Ο Σκανδάμης εξηγεί γιατί άφησε το ΠΑΣΟΚ για τον Τσίπρα, εν μία νυκτί

Εργασιακά
24/06/2026 - 10:31

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν 22 δωρεάν διαδικτυακά εργαστήρια συμβουλευτικής τον Ιούλιο

Εργασιακά
24/06/2026 - 10:26

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την ισότητα αμοιβής ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία

Ειδήσεις
24/06/2026 - 10:20

Το Κίεβο ανεβάζει το κόστος για τη Μόσχα – Μπαίνει ο πόλεμος στην τελική ευθεία;

Τεχνολογία
24/06/2026 - 10:20

Ο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» ανάμεσα στους κορυφαίους υπερυπολογιστές παγκοσμίως

Ειδήσεις
24/06/2026 - 10:18

Κρήτη: Διάσωση 83 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων

Πολιτική
24/06/2026 - 10:17

Τροπολογίες ΠΑΣΟΚ για 120 δόσεις, θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και αναβάθμιση του εξωδικαστικού

Πολιτική
24/06/2026 - 10:14

Αβραμόπουλος: Είναι μία μπούρδα όλη η ιστορία – Δεν θα απολογηθώ

Ακίνητα
24/06/2026 - 10:11

Στην Ελλάδα 1 στα 3 σπίτια (34,5%) παραμένει κλειστό: Πέντε «κλειδιά» για να ανοίξουν και να πέσουν οι τιμές

Σχόλια Αγοράς
24/06/2026 - 09:46

Οι... άμυνες του ΧΑ απέναντι στο τεχνολογικό sell off - Σύμμαχος οι θετικές ειδήσεις

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 09:44

Νέο κεφάλαιο για τη Mapei Hellas με επενδυτικό πρόγραμμα €25 εκατ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
24/06/2026 - 09:34

Metlen: Άμυνα και Γάλλιο «εκτοξεύουν» τις προοπτικές κερδοφορίας – Νέοι πυλώνες ανάπτυξης με ισχυρή δυναμική

Πολιτική
24/06/2026 - 09:25

Άρχισαν τα όργανα στο κόμμα Καρυστιανού – Αποχώρησε ο Βασίλης Κοκοτσάκης

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 09:13

ΕΒΕΠ: Στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης για τις ΜμΕ ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ

Ειδήσεις
24/06/2026 - 09:06

Τραγωδία στη Λέσβο: Νεκρή 36χρονη γιατρός λίγες μέρες αφόρου γέννησε

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
24/06/2026 - 09:05

Μυτιληναίος: Η άμυνα επιστρέφει στον πυρήνα της οικονομίας – Το νέο βιομηχανικό οικοσύστημα της Metlen

Οικονομία
24/06/2026 - 08:47

Συμβουλές Στουρνάρα για τη φοροδιαφυγή: Ζητείται ενίσχυση των φορολογικών κινήτρων

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 08:41

Ανάκαμψη για τις ασιατικές μετοχές τεχνολογίας - Ριμπάουντ 3% ο Kospi

Ειδήσεις
24/06/2026 - 08:24

Οι Ιρανοί διπλωμάτες συμβουλεύονται ψυχολόγους και το «The Art of the Deal» για να... καταλάβουν τον Τραμπ

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 08:15

Πού οφείλεται το τεχνολογικό sell off μετά το ράλι στη... στρατόσφαιρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ