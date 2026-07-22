Σκληρή απάντηση Χατζηδάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν αρνηθήκαμε τις ευθύνες μας – Άλλοι παριστάνουν τους αθώους

Τη θέση ότι η κυβέρνηση δεν επιχείρησε να αποκρύψει τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά αντίθετα αναγνώρισε τις ευθύνες της και προχώρησε σε αλλαγές, εξέφρασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί ένα ζήτημα που απασχολεί εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο την κοινωνία και το πολιτικό σύστημα, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση ήταν εκείνη που προχώρησε σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

«Καθόλου δεν αρνηθήκαμε ότι υπήρχε σοβαρό θέμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άλλωστε, ολόκληρη η κοινωνία και το πολιτικό σύστημα ασχολούνται με την υπόθεση εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, η Νέα Δημοκρατία αναγνώρισε ότι υπήρχαν ευθύνες και ανέλαβε πολιτικό κόστος, σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, τους οποίους κατηγόρησε ότι εμφανίζονται ως «άσπιλοι».

«Υπάρχουν ευθύνες από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας; Είμαστε οι μόνοι που αναλάβαμε ευθύνες. Υπάρχουν ευθύνες από τα κόμματα που προηγήθηκαν, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ; Υπάρχουν, αλλά εκείνοι παριστάνουν τους αμόλυντους και τους άσπιλους», δήλωσε.

Η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή αυτή οδηγεί σε πιο αποτελεσματικό σύστημα ελέγχων και δικαιότερες πληρωμές προς τους πραγματικούς παραγωγούς.

«Με τη μεταρρύθμιση που ψηφίσαμε μόνοι μας, περνώντας τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, οι πληρωμές γίνονται πλέον με πολύ πιο δίκαιο τρόπο και προς όφελος των πραγματικών παραγωγών. Αυτό φάνηκε ήδη στις τελευταίες πληρωμές», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί εκτεταμένοι έλεγχοι από την Οικονομική Αστυνομία, με στόχο την επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις.

«Έχει γίνει πολύ μεγάλη δουλειά από την Οικονομική Αστυνομία, με χιλιάδες ελέγχους και καταλογισμούς για επιστροφή χρημάτων στο Δημόσιο», είπε.

«Δύο μέτρα και δύο σταθμά» για τις άρσεις ασυλίας

Αναφερόμενος στις διαδικασίες άρσης ασυλίας βουλευτών, ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση αντιμετωπίζει με διαφορετικά κριτήρια τις υποθέσεις που αφορούν τη Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα.

Όπως ανέφερε, από τους 13 βουλευτές της ΝΔ για τους οποίους είχε αρχικά ζητηθεί άρση ασυλίας, τελικά η διαδικασία αφορά τέσσερις.

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«Ασχολούμαστε με αυτή την υπόθεση εδώ και έναν χρόνο και τελικά σήμερα έχει καταλήξει να αφορά 4 βουλευτές. Τα δικαστήρια θα αποφασίσουν για μια υπόθεση που αφορά ποσό λίγο πάνω από τις 10.000 ευρώ», σημείωσε.

Παράλληλα, επικαλέστηκε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή 89 υποθέσεις άρσης ασυλίας, εκ των οποίων οι 22 αφορούν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

«Από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν έρθει στη Βουλή 89 υποθέσεις άρσης ασυλίας βουλευτών. Από αυτές, οι 22 αφορούν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και όλες οι υπόλοιπες βουλευτές της αντιπολίτευσης. Για αυτές, όμως, δεν έγινε αντίστοιχη συζήτηση. Υπάρχουν ξεκάθαρα δύο μέτρα και δύο σταθμά», ανέφερε.

Σχολιάζοντας την κριτική περί «κυβέρνησης υποδίκων», ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν θα ακολουθήσει την ίδια λογική.

«Με την ίδια λογική που ακούγαμε να μιλούν για "κυβέρνηση υποδίκων", θα μπορούσαμε κι εμείς να λέμε "αντιπολίτευση υποδίκων". Δεν το λέμε και καλά κάνουμε που δεν το λέμε», υπογράμμισε.

Κάλεσε, παράλληλα, όλες τις πολιτικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν τις δικαστικές υποθέσεις με μεγαλύτερη σοβαρότητα, χωρίς γενικεύσεις και πολιτικές υπερβολές.

«Όσο λάθος θα ήταν να πανηγυρίζουμε εμείς για αυτή την ιστορία, άλλο τόσο λάθος είναι να χαρακτηρίζεται μια κυβέρνηση "κυβέρνηση υποδίκων" και να αντιμετωπίζεται συνολικά η υπόθεση με δύο μέτρα και δύο σταθμά», τόνισε.

Ανησυχία για την άνοδο στις τιμές των καυσίμων

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε επίσης στις πιέσεις που δέχεται η αγορά καυσίμων λόγω της διεθνούς ενεργειακής κρίσης και των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Όπως είπε, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου συνδέεται κυρίως με τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας.

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«Πρώτα απ’ όλα, στα καύσιμα όντως υπάρχει ένα δυσμενές τοπίο. Πριν από τις εχθροπραξίες στον Κόλπο, η τιμή του πετρελαίου Brent ήταν στα 71 δολάρια το βαρέλι, ενώ σήμερα βρίσκεται στα 91 δολάρια. Άρα, καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε ένα δυσμενές σκηνικό», σημείωσε.

Εξήγησε ότι η κατάσταση έχει επιβαρυνθεί και από ζημιές σε διυλιστήρια στην περιοχή του Κόλπου αλλά και στη Ρωσία, γεγονός που επηρεάζει ιδιαίτερα την αγορά ντίζελ.

«Αυτό χειροτερεύει, διότι καταστράφηκαν πολλά διυλιστήρια στον Κόλπο, αλλά καταστράφηκαν και διυλιστήρια στη Ρωσία λόγω του πολέμου Ρωσίας - Ουκρανίας. Η Ρωσία έχει απαγορεύσει τις εξαγωγές ντίζελ και αυτό ωθεί προς τα πάνω τόσο τις τιμές της βενζίνης όσο και του ντίζελ», ανέφερε.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και διαθέτει δημοσιονομικά περιθώρια για παρεμβάσεις, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

«Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Ανάλογα με τις εξελίξεις θα εξετάσουμε τι ακριβώς χρειάζεται να γίνει», είπε.

Παράλληλα αποκάλυψε ότι από την αρχή του έτους έχουν ήδη διατεθεί 800 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης, ενώ υπάρχει επιπλέον διαθέσιμο ποσό 200 εκατ. ευρώ.

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«Έχουμε ανακοινώσει ότι υπάρχουν επιπλέον 200 εκατομμύρια στην άκρη, ώστε να χρησιμοποιηθούν εφόσον χρειαστεί», κατέληξε.