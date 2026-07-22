Capital Ship Management: Σχεδιάζει MR tanker 50.000 dwt με αιολική υποβοήθηση

Στην ανάπτυξη ενός νέου δεξαμενόπλοιου μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων τύπου Medium Range, χωρητικότητας 50.000 dwt, με δυνατότητα αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας, προχωρούν η Capital Ship Management, η νοτιοκορεατική K Shipbuilding και ο βρετανικός νηογνώμονας Lloyd’s Register.

Οι τρεις πλευρές υπέγραψαν Κοινό Πρόγραμμα Ανάπτυξης —Joint Development Project, JDP— προκειμένου να εξετάσουν την τεχνική και εμπορική ενσωμάτωση Συστημάτων Υποβοηθούμενης από τον Άνεμο Πρόωσης, γνωστών ως Wind-Assisted Propulsion Systems ή WAPS, στον σχεδιασμό ενός σύγχρονου MR product tanker.

Η Capital Ship Management έχει ήδη προετοιμάσει μέρος του στόλου της για τη συγκεκριμένη τεχνολογική μετάβαση. Τα έξι νεότευκτα MR tankers που παρέλαβε το 2023 είχαν λάβει τον χαρακτηρισμό «Wind-Assisted Ready», προβλέποντας δηλαδή τη μελλοντική εγκατάσταση συστημάτων αιολικής υποβοήθησης.

Η νέα συνεργασία επιχειρεί να κάνει το επόμενο βήμα: να μετατρέψει την τεχνική ετοιμότητα σε αποδεδειγμένο και οικονομικά αξιοποιήσιμο σχεδιασμό.

Όπως επισήμανε ο Chief Technical Officer της Capital Ship Management, Νικόλας Βαπόρης, στόχος είναι να προκύψει ένα πλοίο που θα προσφέρει πραγματικά οφέλη στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στις εκπομπές, διατηρώντας συγχρόνως την επιχειρησιακή ευελιξία και τη μεταφορική ικανότητα στις οποίες στηρίζονται οι ναυλωτές.

Τα MR αποτελούν έναν από τους πλέον διαδεδομένους τύπους δεξαμενόπλοιων στη μεταφορά καθαρών πετρελαϊκών προϊόντων και χημικών φορτίων, όπως βενζίνη, ντίζελ και αεροπορικά καύσιμα.

Η εμπορική τους αξία βασίζεται στον συνδυασμό μεταφορικής ικανότητας και ευελιξίας. Σε αντίθεση με τα μεγαλύτερα δεξαμενόπλοια, μπορούν να εξυπηρετούν περισσότερα και μικρότερα λιμάνια, εκτελώντας τόσο περιφερειακά όσο και υπερατλαντικά ταξίδια.

Ακριβώς αυτή η ευελιξία καθιστά απαιτητική την ενσωμάτωση συστημάτων αιολικής πρόωσης. Ο σχεδιασμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις φορτοεκφορτώσεις, την πρόσβαση στα manifold, τις διαδικασίες στους τερματικούς σταθμούς, την ορατότητα από τη γέφυρα, την ευστάθεια και τη διαθέσιμη επιφάνεια του καταστρώματος.

Η τεχνολογία WAPS έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται σε bulk carriers και πλοία ειδικού σκοπού. Στα MR tankers, όμως, η παρουσία της παραμένει περιορισμένη. Επομένως, η επιτυχία του προγράμματος θα μπορούσε να ανοίξει μια σημαντικά μεγαλύτερη αγορά για τους κατασκευαστές τέτοιων συστημάτων.

Στο πρόγραμμα, η Capital Ship Management εισφέρει την επιχειρησιακή εμπειρία του πλοιοδιαχειριστή και τα δεδομένα από την πραγματική λειτουργία των δεξαμενόπλοιων.

Η K Shipbuilding αναλαμβάνει το σκέλος του ναυπηγικού σχεδιασμού, αξιοποιώντας την εξειδίκευσή της στην κατασκευή MR tankers. Ο Chief Technology Officer του ναυπηγείου, Tae-Hyun Koh, εκτίμησε ότι η συνεργασία θα ενισχύσει τις δυνατότητες της εταιρείας στην ανάπτυξη οικολογικότερων πλοίων νέας γενιάς και τη θέση της στη διεθνή αγορά των δεξαμενόπλοιων μεσαίου μεγέθους.

Ο Lloyd’s Register θα καλύψει τις απαιτήσεις τεχνικής αξιολόγησης, ασφάλειας, πιστοποίησης και κανονιστικής συμμόρφωσης. Σύμφωνα με τον Global Business Director for Tankers του νηογνώμονα, Θεόδωρο Κουρμπέλη, η αγορά των MR αποτελεί κρίσιμη δοκιμαστική περίπτωση για την αιολική πρόωση, καθώς οι πλοιοκτήτες ζητούν πλέον λύσεις που να συνδυάζουν μετρήσιμη εξοικονόμηση με συμμόρφωση προς τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς.