Η Άγκυρα επιστρέφει στην Ανατολική Μεσόγειο με το «Oruc Reis»: Νέα NAVTEX για ενεργειακές έρευνες

Νέα κινητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο καταγράφει η Τουρκία, η οποία εξέδωσε NAVTEX για τη διεξαγωγή σεισμικών ερευνών στην περιοχή, στο πλαίσιο των προετοιμασιών για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου που σχεδιάζεται να συνδέσει τις τουρκικές ακτές με τα Κατεχόμενα.

Η τουρκική ειδοποίηση θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 30 Αυγούστου και αφορά έρευνες κατά μήκος της προβλεπόμενης διαδρομής του αγωγού, συνολικού μήκους 101 χιλιομέτρων. Το έργο, σύμφωνα με την Άγκυρα, αποσκοπεί στην ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας των Κατεχομένων, αλλά και στη δημιουργία μιας υποδομής που θα μπορούσε μελλοντικά να ενταχθεί σε ευρύτερα σχέδια μεταφοράς φυσικού αερίου στην περιοχή.

Στο πλαίσιο των ερευνών, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος «Oruc Reis» αναμένεται να πραγματοποιήσει σεισμικές εργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο, με στόχο τη συλλογή γεωλογικών δεδομένων που θα αξιοποιηθούν στον τεχνικό σχεδιασμό και στην πιθανή κατασκευή του αγωγού.

Αγωγός 101 χιλιομέτρων από την Τουρκία στα Κατεχόμενα

Σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, ο σχεδιαζόμενος αγωγός θα έχει συνολικό μήκος 101 χιλιομέτρων.

Από αυτά, περίπου 97 χιλιόμετρα αφορούν το υποθαλάσσιο τμήμα του έργου, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα χιλιόμετρα θα κατασκευαστούν στην ξηρά. Η προβλεπόμενη διαδρομή θα συνδέει την περιοχή Αναμούρ στις τουρκικές ακτές της Μεσογείου με το Τεκνετζίκ, ανατολικά της Κερύνειας.

Η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι η νέα υποδομή θα συμβάλει στην ενεργειακή αυτονομία των Κατεχομένων και θα περιορίσει την εξάρτηση από τα υγρά καύσιμα που χρησιμοποιούνται σήμερα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το μνημόνιο Τουρκίας – Κατεχομένων και τα επόμενα βήματα

Η προώθηση του έργου βασίζεται στο μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη στις 10 Ιουλίου μεταξύ της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής πλευράς, το οποίο προβλέπει την έναρξη των απαραίτητων τεχνικών και διοικητικών διαδικασιών.

Η Άγκυρα εντάσσει το σχέδιο στη γενικότερη πολιτική διασύνδεσης των Κατεχομένων με την Τουρκία, μετά και την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς νερού που λειτουργεί από το 2015.

Η ενεργειακή στρατηγική της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο

Πέρα από την τροφοδοσία των Κατεχομένων, η Τουρκία επιχειρεί να προσδώσει στο έργο ευρύτερη περιφερειακή διάσταση. Τουρκικές πηγές αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο ο αγωγός να αποτελέσει στο μέλλον μέρος ενός μεγαλύτερου ενεργειακού σχεδιασμού για τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο προς την Τουρκία και, μέσω του τουρκικού δικτύου, προς τις ευρωπαϊκές αγορές.

Η Άγκυρα επιδιώκει εδώ και χρόνια να ενισχύσει τον ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος μεταξύ Μέσης Ανατολής, Ανατολικής Μεσογείου και Ευρώπης, αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση και τις υφιστάμενες υποδομές.

Ωστόσο, το έργο αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις σε διπλωματικό επίπεδο, καθώς συνδέεται με το Κυπριακό, τη μη αναγνώριση του ψευδοκράτους και τις συνεχιζόμενες διαφωνίες για τις θαλάσσιες ζώνες και τα ενεργειακά δικαιώματα στην περιοχή.